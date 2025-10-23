قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس السيادي السوداني ينفي عقد مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن
التموين: 100 ألف أسرة في بورسعيد تستفيد من منظومة الكارت الموحد
ازاي اعرف عندي كام خط متسجل باسمي؟.. خطوات بسيطة عبر تطبيق My NTRA
هؤلاء الممنوعون من زيت الزيتون .. اكتشفهم
ترامب: نشن غزوا بريا ضد فنزويلا قريبا
العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة
ترامب: هذا أول سؤال سأوجهه إلى الرئيس الصيني
رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"
الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح
مسؤول أمريكي كبير: ترامب سيعاقب نتنياهو إذا أفسد اتفاق غزة
خدمات

عناوين وحدات المرور الإلكترونية بالمحافظات والخدمات المتاحة

وحدات المرور
وحدات المرور
عبد العزيز جمال

في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير منظومة الخدمات المرورية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في جميع المحافظات، أتاحت الوزارة رسميًا قائمة مواقع وحدات المرور الإلكترونية الثابتة والمتنقلة، والتي تعد خطوة مهمة لتسهيل استخراج وتجديد رخص القيادة وتسيير المركبات، إلى جانب إصدار بدل تالف أو فاقد لكل من رخص القيادة والتسيير، والحصول على الملصق الإلكتروني بكل سهولة ويسر.
 

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتقليل الزحام داخل وحدات المرور التقليدية، وتوفير خدمات مرورية رقمية متطورة تسهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق رضا المواطنين في مختلف المحافظات.

الخدمات المقدمة داخل وحدات المرور الإلكترونية

تتيح وحدات المرور الإلكترونية العديد من الخدمات الأساسية، منها:

  • استخراج وتجديد رخص القيادة بأنواعها المختلفة.
  • استخراج وتجديد رخص تسيير السيارات.
  • إصدار بدل فاقد أو تالف لرخص القيادة أو التسيير.
  • إصدار أو تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات.
  • إتمام إجراءات الفحص الفني والدفع الإلكتروني للرسوم.

وتتميز هذه الوحدات باستخدامها لنظام رقمي متكامل يضمن سرعة إنجاز المعاملات بدقة عالية، دون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو المعاملات الورقية التقليدية.

مواقع وحدات المرور الإلكترونية في المحافظات

وفيما يلي القائمة الكاملة لمواقع وحدات المرور الإلكترونية بالمحافظات كما أعلنتها وزارة الداخلية:

القاهرة

وحدة المرور الإلكترونية في مول سيتي ستارز (الطابق السابع).

وحدة المرور الإلكترونية في ميفيدا – القاهرة الجديدة.

الوحدة الإلكترونية المتنقلة في مسجد عمر مكرم.

الوحدة الإلكترونية المتنقلة في أرض المعارض – مدينة نصر.

الجيزة

وحدة المرور الإلكترونية في داندي مول.

وحدة المرور الإلكترونية في الحصري – موقف الحافلات.

الوحدة الإلكترونية المتنقلة في ميدان درة – الشيخ زايد.

الوحدة الإلكترونية المتنقلة في ميدان الثورة – الدقي.

مطروح

وحدة المرور الإلكترونية في مراسي.

الوحدة الإلكترونية المتنقلة في مدينة مطروح.

الغربية

وحدة المرور الإلكترونية في نادي طنطا الرياضي.

البحر الأحمر

وحدة المرور الإلكترونية في سيتي سنتر – الغردقة.

أسوان

الوحدة الإلكترونية المتنقلة في أسوان.

الإسكندرية

وحدة المرور الإلكترونية في كارفور – سيتي سنتر.

وحدة المرور الإلكترونية في نادي سموحة.

بورسعيد

وحدة المرور الإلكترونية في الحي الإماراتي.

تطوير شامل في خدمات المرور

أكدت وزارة الداخلية أن انتشار وحدات المرور الإلكترونية الثابتة والمتنقلة في المحافظات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، عبر التوسع في إنشاء وحدات ذكية تعمل بأحدث التقنيات لتقديم الخدمات إلكترونيًا في دقائق معدودة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن هذه الوحدات مزودة بأنظمة توثيق إلكتروني متكاملة وأجهزة فحص رقمية حديثة، إضافة إلى منظومة الدفع الإلكتروني التي تسمح للمواطنين بدفع الرسوم الحكومية بسهولة عبر بطاقات الدفع المختلفة أو المحافظ الذكية، ما يجعل تجربة الحصول على الخدمات أكثر سرعة وسلاسة.

مزايا الوحدات الإلكترونية

  • السرعة والمرونة في أداء الخدمات دون ازدحام.
  • الدفع الإلكتروني الكامل للرسوم دون الحاجة إلى التعامل النقدي.
  • توافر الخدمة طوال أيام الأسبوع في بعض المواقع التجارية الكبرى.
  • إمكانية الوصول بسهولة في المناطق الحيوية مثل المولات الكبرى والميادين الرئيسية.
  • خدمة العملاء الميدانية من خلال الوحدات المتنقلة التي تصل إلى مناطق متعددة لخدمة المواطنين في أماكنهم.

    حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية

وفرت وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني أو الأبليكيشن الخاص بالوزارة خدمة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية.


طريقة حجز موعد فى وحدات المرور

- الدخول على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

- إنشاء حساب جديد فى حالة عدم وجود حساب للمستخدم.

- إدخال البيانات الشخصية لصاحب الرخصة.

_ إدخال بيانات الرخصة المراد تجديدها.

ضوابط بوحدات المرور الإلكترونية

تتيح وحدات المرور الإلكترونية خدماتها للمواطنين وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن سرعة ودقة الأداء، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

  • تقديم بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري المفعول.
  • لا يتم التعامل نقديًا داخل الوحدة، إذ تُقبل جميع أنواع كروت الائتمان فقط.
  • تقدم الخدمة لمركبات الملاكي أو الدراجات النارية الأقل من 2030 سي سي.
  • ضرورة وجود شهادة براءة ذمة سارية.
  • يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية للأفراد فقط، ولا تُقبل الخطابات الصادرة من الشركات.
  • قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة لوكيل واحد فقط من المالك، بشرط ألا يكون قد مر أكثر من ثلاثة أعوام على تاريخ صدورها.
  • عند استخراج بدل فاقد للرخصة، يجب تقديم مذكرة فقد صادرة من قسم الشرطة المختص.
  • عند طلب بدل تالف لرخصة القيادة أو التسيير، يجب تسليم الرخصة التالفة.
  • تقدم وحدات المرور الإلكترونية خدمات رخص القيادة المطورة فقط التي يظهر بها الرقم القومي.
