قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
منتشر في الأسواق .. نوع خضار يحمى من البواسير وأمراض القلب
فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مورينيو يستبعد روما من سباق الاسكوديتو ويؤكد: سأعود لإيطاليا للاحتفال إذا فاز الجيالوروسي باللقب

إسلام مقلد

أقرّ جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لبنفيكا، بأن عودته إلى إيطاليا ستكون مؤكدة إذا نجح نادي روما في تحقيق لقب الدوري الإيطالي، مؤكداً أنه لن يتردد في التوجه إلى ساحة سيركو ماسيمو للاحتفال مع الجماهير، رغم قناعته بأن لقب "الاسكوديتو" محصور بين ثلاثة أندية فقط هذا الموسم.

وجاءت تصريحات مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فريقه على نابولي بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث أبدى المدرب البرتغالي رأيه في خريطة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

الفرق الأقوى

وقال مورينيو: "الأمر صعب. إنتر يمتلك فريقًا قويًا وإمكانات هائلة، وكذلك نابولي. أما ميلان، فيستفيد من خوض مباراة واحدة أسبوعيًا، وهو ما يمنحه أريحية أكبر مقارنة ببقية المنافسين. لديهم مدرب رائع مثل ماكس (أليجري)، الذي يعمل بطريقة مختلفة عن أنطونيو (كونتي) أو كريستيان (كيفو) بسبب ضغط المباريات".

سباق اللقب

وأضاف مورينيو موضحًا أن سباق اللقب سيقتصر من وجهة نظره على ميلان وإنتر ونابولي فقط، معربًا عن أسفه لاستبعاد فريقه السابق روما من المنافسة. وقال: "للأسف، أعتقد أن المنافسة ستكون بين هذه الفرق الثلاثة فقط".

الاحتفال مع روما

وعن سبب استخدامه لكلمة "للأسف"، أوضح المدرب البرتغالي أنه كان يتمنى رؤية روما ضمن المتنافسين على اللقب، قائلاً: "كنت سأحب ذلك. لو فاز روما بالاسكوديتو، سأذهب إلى سيركو ماسيمو للاحتفال معهم. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

وتُعد ساحة سيركو ماسيمو موقع الاحتفالات التاريخية لجماهير روما، وقد شهدت بالفعل حضور مورينيو عام 2022 بعد تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

وزير التربية والتعليم

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

ترشيحاتنا

غزة

أوضاع اقتصادية صعبة في الضفة الغربية وغزة.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني يكشف المأساة

غزة

وزير الحكم المحلي الفلسطيني: استملنا شاحنات من اليابان لإزالة النفايات بغزة

غزة

خطط جاهزة للإعمار.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني: دمار غزة يشمل البنية التحتية والمباني

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

