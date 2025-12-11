مورينيو يستبعد روما من سباق الاسكوديتو ويؤكد: سأعود لإيطاليا للاحتفال إذا فاز الجيالوروسي باللقب

أقرّ جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لبنفيكا، بأن عودته إلى إيطاليا ستكون مؤكدة إذا نجح نادي روما في تحقيق لقب الدوري الإيطالي، مؤكداً أنه لن يتردد في التوجه إلى ساحة سيركو ماسيمو للاحتفال مع الجماهير، رغم قناعته بأن لقب "الاسكوديتو" محصور بين ثلاثة أندية فقط هذا الموسم.

وجاءت تصريحات مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فريقه على نابولي بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث أبدى المدرب البرتغالي رأيه في خريطة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

الفرق الأقوى

وقال مورينيو: "الأمر صعب. إنتر يمتلك فريقًا قويًا وإمكانات هائلة، وكذلك نابولي. أما ميلان، فيستفيد من خوض مباراة واحدة أسبوعيًا، وهو ما يمنحه أريحية أكبر مقارنة ببقية المنافسين. لديهم مدرب رائع مثل ماكس (أليجري)، الذي يعمل بطريقة مختلفة عن أنطونيو (كونتي) أو كريستيان (كيفو) بسبب ضغط المباريات".

سباق اللقب

وأضاف مورينيو موضحًا أن سباق اللقب سيقتصر من وجهة نظره على ميلان وإنتر ونابولي فقط، معربًا عن أسفه لاستبعاد فريقه السابق روما من المنافسة. وقال: "للأسف، أعتقد أن المنافسة ستكون بين هذه الفرق الثلاثة فقط".

الاحتفال مع روما

وعن سبب استخدامه لكلمة "للأسف"، أوضح المدرب البرتغالي أنه كان يتمنى رؤية روما ضمن المتنافسين على اللقب، قائلاً: "كنت سأحب ذلك. لو فاز روما بالاسكوديتو، سأذهب إلى سيركو ماسيمو للاحتفال معهم. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

وتُعد ساحة سيركو ماسيمو موقع الاحتفالات التاريخية لجماهير روما، وقد شهدت بالفعل حضور مورينيو عام 2022 بعد تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.