مورينيو يكشف حقيقة مفاوضات بنفيكا مع بنزيما

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا البرتغالي، حقيقة مفاوضات ناديه مع كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة “الرياضية” السعودية، أن ما يثار حول بنزيما محض خيال، موضحًا أن آخر مرة التقى بنزيما الذي دربه في صفوف ريال مدريد، عندما كان مدربا لفنربخشة، حيث لعب الفريقان مباراة تجريبية.



وأضاف المدرب البرتغالي: “هدف بنزيما النهائي هو العودة إلى كرة القدم الأوروبية، وفي هذه الحالة، ومع فريق مثل بنفيكا، فسيبقى مع الاتحاد، إنه سعيد، لقد تٌوج بالألقاب، ويتمتع بوضع مالي يحسد عليه”.



الاتحاد يواجه النصر

في سياق آخر، يستضيف فريق الاتحاد نظيره النصر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتنطلق مباراة الاتحاد والنصر في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الإنماء.



ويتسلح الاتحاد بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعاملي الأرض والجمهور للفوز على النصر وخطف صدارة الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن منافسه النصر متصدر الجدول.

في المقابل، يطمح النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواصلة انطلاقته المثالية في الدوري السعودي بإسقاط العميد والتربع وحيداً على قمة الترتيب.

ويطمح رونالدو في حصد أول ألقابه مع نادي النصر هذا الموسم، بعد أن أبرم الفريق صفقات قوية الصيف الماضي، إضافة إلى التعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.