محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مورينيو يكشف حقيقة مفاوضات بنفيكا مع بنزيما

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا البرتغالي، حقيقة مفاوضات ناديه مع كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة “الرياضية” السعودية، أن ما يثار حول بنزيما محض خيال، موضحًا أن آخر مرة التقى  بنزيما الذي دربه في صفوف ريال مدريد، عندما كان مدربا لفنربخشة، حيث لعب الفريقان مباراة تجريبية.


وأضاف المدرب البرتغالي: “هدف بنزيما النهائي هو العودة إلى كرة القدم الأوروبية، وفي هذه الحالة، ومع فريق مثل بنفيكا، فسيبقى مع الاتحاد، إنه سعيد، لقد تٌوج بالألقاب، ويتمتع بوضع مالي يحسد عليه”.


الاتحاد يواجه النصر

 

في سياق آخر، يستضيف فريق الاتحاد نظيره النصر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتنطلق مباراة الاتحاد والنصر في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الإنماء.


ويتسلح الاتحاد بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعاملي الأرض والجمهور للفوز على النصر وخطف صدارة الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن منافسه النصر متصدر الجدول.

في المقابل، يطمح النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواصلة انطلاقته المثالية في الدوري السعودي بإسقاط العميد والتربع وحيداً على قمة الترتيب.

ويطمح رونالدو في حصد أول ألقابه مع نادي النصر هذا الموسم، بعد أن أبرم الفريق صفقات قوية الصيف الماضي، إضافة إلى التعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جوزيه مورينيو

مورينيو يكشف حقيقة مفاوضات بنفيكا مع بنزيما

أرني سلوت المدير الفني لليفربول

المدير الفني لليفربول: كريستال بالاس فريق صعب التسجيل في شباكه

تنس الطاولة

ثلاثي منتخب تنس الطاولة يودعون بطولة الصين سماش من الدور الأول بالتصفيات

احذروا ركن السيارات خارج المنازل.. فورد تحذر عملائها بعد حرائق مركباتها

إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

