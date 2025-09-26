المدير الفني لليفربول: كريستال بالاس فريق صعب التسجيل في شباكه

أكد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، صعوبة مواجهة كريستال بالاس غدًا السبت في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى الانضباط الدفاعي الكبير الذي يتمتع به المنافس.

وقال سلوت ـ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم الجمعة ـ "نعم نحن نثق في قدرتنا على التسجيل بعد أن نجحنا في هز الشباك في 39 مباراة متتالية بالدوري، لكن حتى نحن نجد صعوبة أمام كريستال بالاس. في ثلاث مباريات سابقة سجلنا هدفًا واحدًا مرتين، وهدفين مرة واحدة، لكنهم أيضًا سجلوا هدفين في تلك المباراة. إنهم فريق صعب التسجيل ضده، وقد تحسنوا كثيرًا مقارنة بالمرة الأولى التي واجهناهم".

وأضاف المدرب الهولندي: "لدينا لاعبين قادرين على التسجيل وصناعة الفرص، لكن بسبب طريقة لعبهم ليس من السهل خلق الكثير من الفرص، ولهذا عندما نصنعها يجب أن نكون أذكياء ونترجمها سريعًا إلى أهداف".

وعن إمكانية إضافة فيديريكو كييزا إلى قائمة دوري أبطال أوروبا بدلًا من جيوفاني ليوني المصاب، أوضح سلوت: "اطلعنا على الأمر، وإذا كانت إصابة اللاعب تمتد لأكثر من شهرين يمكن استبداله، لكن هذا ليس قراري المباشر وهناك أشخاص مختصون يتابعون المسألة".

كما تحدث عن الانطلاقة القوية لليفربول هذا الموسم قائلاً: "ربما كلمة مفاجأة قوية بعض الشيء، لكن إذا كنت سأوقع على حصد العلامة الكاملة أمام فرق مثل نيوكاسل وأرسنال منذ البداية لكنت فعلت ذلك. معظم المباريات كانت متقاربة وربما حالفنا الحظ قليلًا، لكننا عملنا بجهد كبير، وعندما تعمل بهذا الجهد تمنح نفسك فرصة أن تكون محظوظًا أحيانًا".

وعن أبرز نقاط قوة كريستال بالاس، اختتم سلوت: "الانضباط الدفاعي هو ما يميزهم، لديهم 10 لاعبين في الملعب وحارس يعملون بجد كبير لإيقاف المنافس. شاهدنا ذلك في مباراة الدرع الخيرية وأمام ساوثهامبتون، لديهم جودة فردية أيضًا مع لاعبين خطرين مثل ماتيتا وسار، بالإضافة إلى مدافعين وأجنحة أقوياء. سيكون علينا أن نكون في أفضل حالاتنا".