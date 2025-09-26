قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المدير الفني لليفربول: كريستال بالاس فريق صعب التسجيل في شباكه

أكد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، صعوبة مواجهة كريستال بالاس غدًا السبت في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى الانضباط الدفاعي الكبير الذي يتمتع به المنافس.

وقال سلوت ـ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم الجمعة ـ "نعم نحن نثق في قدرتنا على التسجيل بعد أن نجحنا في هز الشباك في 39 مباراة متتالية بالدوري، لكن حتى نحن نجد صعوبة أمام كريستال بالاس. في ثلاث مباريات سابقة سجلنا هدفًا واحدًا مرتين، وهدفين مرة واحدة، لكنهم أيضًا سجلوا هدفين في تلك المباراة. إنهم فريق صعب التسجيل ضده، وقد تحسنوا كثيرًا مقارنة بالمرة الأولى التي واجهناهم".

وأضاف المدرب الهولندي: "لدينا لاعبين قادرين على التسجيل وصناعة الفرص، لكن بسبب طريقة لعبهم ليس من السهل خلق الكثير من الفرص، ولهذا عندما نصنعها يجب أن نكون أذكياء ونترجمها سريعًا إلى أهداف".

وعن إمكانية إضافة فيديريكو كييزا إلى قائمة دوري أبطال أوروبا بدلًا من جيوفاني ليوني المصاب، أوضح سلوت: "اطلعنا على الأمر، وإذا كانت إصابة اللاعب تمتد لأكثر من شهرين يمكن استبداله، لكن هذا ليس قراري المباشر وهناك أشخاص مختصون يتابعون المسألة".

كما تحدث عن الانطلاقة القوية لليفربول هذا الموسم قائلاً: "ربما كلمة مفاجأة قوية بعض الشيء، لكن إذا كنت سأوقع على حصد العلامة الكاملة أمام فرق مثل نيوكاسل وأرسنال منذ البداية لكنت فعلت ذلك. معظم المباريات كانت متقاربة وربما حالفنا الحظ قليلًا، لكننا عملنا بجهد كبير، وعندما تعمل بهذا الجهد تمنح نفسك فرصة أن تكون محظوظًا أحيانًا".

وعن أبرز نقاط قوة كريستال بالاس، اختتم سلوت: "الانضباط الدفاعي هو ما يميزهم، لديهم 10 لاعبين في الملعب وحارس يعملون بجد كبير لإيقاف المنافس. شاهدنا ذلك في مباراة الدرع الخيرية وأمام ساوثهامبتون، لديهم جودة فردية أيضًا مع لاعبين خطرين مثل ماتيتا وسار، بالإضافة إلى مدافعين وأجنحة أقوياء. سيكون علينا أن نكون في أفضل حالاتنا".

أرني سلوت ليفربول الدوري الانجليزي

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة تعبيرية

اتفاق بقيمة 25 مليار دولار بين إيران وروسيا لبناء 4 محطات نووية

غارات للاحتلال علي صنعاء

مصرع 9 مدنيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على صنعاء

مظاهرات تحتج علي حظر حركة فلسطين أكشن

بريطانيا.. ناشطون مؤيدون لفلسطين يواجهون أحكامًا تصل إلى 14 عامًا

إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

