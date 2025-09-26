اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم

تنطلق اليوم الجمعة، بطولة السهم الفضي للقوس والسهم، للموسم الرياضي 2025-2026، على ملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وتستمر منافساتها على مدار يومين.

وتعد بطولة السهم الفضي هي أولى البطولات المحلية للموسم الجديد للقوس والسهم.

وتقام اليوم الجمعة منافسات العمومي تحت 21 سنة على مسافة 70 مترا، ومنافسات العمومي تحت 18 سنة على مسافة 60 مترا، ومنافسات تحت 16 سنة على مسافة 50 مترا، بجانب منافسات عمومي القوس المركب على مسافة 50 مترا.

وتقام غدًا السبت، منافسات القوس المركب للناشئين على مسافة 50 مترا ومنافسات القوس المفتوح للناشئين على مسافة 50 مترا، بجانب منافسات أصحاب الهمم على مسافتي 25 مترا و18 مترا.

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين منافسات البطولة من أجل توزيع الجوائز على الفائزين.