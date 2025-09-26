رسميا.. سيرجيو بوسكيتس يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن سيرجيو بوسكيتس، نجم نادي برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، اعتزاله كرة القدم عقب نهاية الموسم الحالي.



وقال بوسكيتس في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: "أشعر أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، لقد مر ما يقرب من 20 عامًا وأنا أستمتع بهذه القصة الرائعة التي لطالما حلمت بها".

وأضاف: “أودع الملاعب وأنا سعيدٌ جدًا، فخورٌ، راضٍ، وفوق كل ذلك، ممتن، شكرًا جزيلًا لكم جميعًا، أراكم قريبا”.

مسيرة حافلة بالإنجازات

وفاز لاعب خط وسط إنتر ميامي البالغ من العمر 38 عامًا بـ 32 لقبًا كبيرًا في 18 عامًا في برشلونة، بما في ذلك تسعة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وشارك في 143 مباراة مع إسبانيا وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012.

وانضم بوسكيتس إلى إنتر ميامي في عام 2023، ليلعب إلى جانب زملائه السابقين في برشلونة ليونيل ميسي وجوردي ألبا ولويس سواريز.