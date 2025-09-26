ثلاثي منتخب تنس الطاولة يودعون بطولة الصين سماش من الدور الأول بالتصفيات

ودع ثلاثي منتخب مصر لتنس الطاولة محمد البيلى ومروة الهضيبى ويسرا حلمى بطولة الصين سماش من الدور الأول بالتصفيات بمنافسات الفردى "رجال وسيدات" في البطولة التي تقام ببكين خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك عقب خسارة محمد البيلى أمام نظيره الكندى يوجين وانج 2-3 ومروة الهضيبى أمام نظيرتها الإيطالية جايا مونفاردينى 1-3 ويسرا حلمى أمام نظيرتها الإسبانية صوفيا شوان تشانج 0-3.

ويشارك رباعى منتخب مصر عمر عصر ويوسف عبد العزيز وهنا جودة ومريم الهضيبى فى الدور الأول الرئيسى بالبطولة بمنافسات الفردى "رجال وسيدات" والذى سينطلق يوم 28 من شهر سبتمبر الجارى .

ويواجه عمر عصر، المصنف رقم 32 عالميا، فى الدور الأول الرئيسى لاعبا صاعدا من التصفيات "لم يتحدد بعد" وعمر عبد العزيز، المصنف رقم 50 عالميا، لاعبا سويديا ، مصنفا رقم 56 عالميا ، وهنا جودة، المصنفة رقم 25 عالميا ، لاعبة من سنغافورة، مصنفة رقم 47 عالميا، ومريم الهضيبى ، المصنفة رقم 55 عالميا، لاعبة من الصين ، مصنفة 3 عالميا.