طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام؟
ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية
القاهرة الإخبارية: لبنان يواجه شتاءً قاسيًا بحملة للتطعيم
أمن قومي.. برلماني يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن روبلوكس
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
رياضة

انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تعاقد انترناسيونال البرازيلي مع رامون دياز لتدريب الفريق.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق، رامون دياز كان أحد المرشحين لتدريب الأهلي".

وكان قد دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لنادي أوليمبيا الباراجوياني، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أُقيل مؤخرا بسبب سوء النتائج.

ووفقا لما نقلته شبكة ESPN العالمية، فقد تقدم الأهلي بعرض رسمي إلى دياز ونجله ومساعده الفني إميليانو دياز، ويجري حاليا دراسة العرض من الطرفين، إلى جانب عروض أخرى تلقاها المدرب من منتخبي بيرو وفنزويلا.

تنافس ثلاثي على دياز

وأشارت الشبكة إلى أن دياز البالغ من العمر 65 عاما، أصبح هدفا لعدة اتحادات كروية، أبرزها فنزويلا وبيرو، في وقت يطمح فيه الأهلي لحسم الصفقة سريعًا قبل دخول أطراف أخرى في المفاوضات.

وأوضحت التقارير أن المنافسة على خدمات المدرب الأرجنتيني قد تعرقل مساعي الأهلي، خاصة في ظل رغبة منتخبات وطنية في التعاقد معه استعدادًا للاستحقاقات القارية المقبلة.

مسيرة قصيرة في باراغواي

كان دياز قد تولى تدريب نادي أوليمبيا أسونسيون في يوليو الماضي، لكنه لم يستمر طويلًا، حيث خاض 7 مباريات فقط مع الفريق، فاز في اثنتين، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاثًا، قبل أن يقرر الرحيل، تاركًا الفريق في المركز التاسع من أصل 12 فريقًا في الدوري الباراغوياني.

ويمتلك دياز تجربة سابقة في الكرة المصرية، حين تولى تدريب نادي بيراميدز في فبراير 2019، وقاد الفريق لفترة قصيرة استمرت نحو ثلاثة أشهر.

الاهلي الزمالك احمد عبد الباسط

