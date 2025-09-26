كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تعاقد انترناسيونال البرازيلي مع رامون دياز لتدريب الفريق.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق، رامون دياز كان أحد المرشحين لتدريب الأهلي".

وكان قد دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لنادي أوليمبيا الباراجوياني، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أُقيل مؤخرا بسبب سوء النتائج.

ووفقا لما نقلته شبكة ESPN العالمية، فقد تقدم الأهلي بعرض رسمي إلى دياز ونجله ومساعده الفني إميليانو دياز، ويجري حاليا دراسة العرض من الطرفين، إلى جانب عروض أخرى تلقاها المدرب من منتخبي بيرو وفنزويلا.

تنافس ثلاثي على دياز

وأشارت الشبكة إلى أن دياز البالغ من العمر 65 عاما، أصبح هدفا لعدة اتحادات كروية، أبرزها فنزويلا وبيرو، في وقت يطمح فيه الأهلي لحسم الصفقة سريعًا قبل دخول أطراف أخرى في المفاوضات.

وأوضحت التقارير أن المنافسة على خدمات المدرب الأرجنتيني قد تعرقل مساعي الأهلي، خاصة في ظل رغبة منتخبات وطنية في التعاقد معه استعدادًا للاستحقاقات القارية المقبلة.

مسيرة قصيرة في باراغواي

كان دياز قد تولى تدريب نادي أوليمبيا أسونسيون في يوليو الماضي، لكنه لم يستمر طويلًا، حيث خاض 7 مباريات فقط مع الفريق، فاز في اثنتين، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاثًا، قبل أن يقرر الرحيل، تاركًا الفريق في المركز التاسع من أصل 12 فريقًا في الدوري الباراغوياني.

ويمتلك دياز تجربة سابقة في الكرة المصرية، حين تولى تدريب نادي بيراميدز في فبراير 2019، وقاد الفريق لفترة قصيرة استمرت نحو ثلاثة أشهر.