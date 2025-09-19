ريبيرو مرشح لتدريب فريق عربي.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، أن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرشح لتدريب فريق الرجاء المغربي.

وذكرت شبكة “idiskitimes” الجنوب إفريقية، أن ريبيرو مرشح لتدريب الرجاء المغربي خلفاً للتونسي لسعد الشابي، بعد فترة قصيرة من إقالته من تدريب الأهلي.

وأضافت أن قائمة المرشحين تضم أيضاً، كل من جوزيف زينباور مدرب شبيبة القبائل الجزائري، والجنوب إفريقي فاضلو دافيدس.

وكان الأهلي أعلن نهاية أغسطس الماضي إقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، وعين عماد النحاس خلفًا له.

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا

في سياق آخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

ويعيش الأهلي أزمة كبيرة على مستوى النتائج، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري، كما حقق انتصارًا يتيمًا منذ انطلاق المسابقة.

وتراجع الأهلي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.