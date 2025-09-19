قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو محمود ياسين: ولادى ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
ضبط منتحل صفة طبيب أنشأ عيادة للنصب على المواطنين بالتجمع الخامس
بن غفير يهزي ويدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية بشكل فوري
الرفض غير مدرج.. استمارة تصويت لائحة النظام الأساسي للأهلي تثير جدلا واسعا
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92؟
عشان متنساش الردود المهمة.. واتساب يطلق تذكيرات بالرسائل في آيفون
كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة
أميرة أديب تطلق أغنية أحمد من ألبومها الجديد
المخابرات البريطانية تبحث عن تجنيد جواسيس جدد على "الدارك ويب"
انطلاق اليوم الترفيهي للراكيت بشاطئ جزيرة الدهب بالإسكندرية| شاهد
الرعاية الصحية تطلق مبادرة لوضع آلية عربية موحدة للبحوث الإكلينيكية
آخر موعد لتلقي تظلمات حركة المعلمين بالوادي الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الأهلي والهلال
الأهلي والهلال

يستضيف فريق الأهلي نظيره الهلال، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).


ويتسلح الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسلة، بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على الهلال في الكلاسيكو والدخول في المنافسة على الصدارة “مبكرا”.

وكان الراقي سقط في فخ التعادل السلبي مع الاتفاق في الجولة الماضية من دوري روشن.

موعد مباراة الأهلي والهلال والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة، على ملعب “الإنماء”، وتذاع عبر قناة Thmanyah 1 HD.

في المقابل، يدخل الهلال لقاء اليوم بوضع مشابه للأهلي، حيث تعادل مع القادسية 2-2 في الجولة الماضية، وتعد مباراة اليوم اختبار صعب لمدرب الزعيم سيموني إنزاجي الذي تنتظر منه جماهير ناديه المنافسة بقوة على جميع الألقاب هذا الموسم.

ويحتل الهلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثامن بنفس الرصيد.

الأهلي الهلال الدوري السعودي دوري روشن

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

هاكان فيدان

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

