موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يستضيف فريق الأهلي نظيره الهلال، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).



ويتسلح الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسلة، بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على الهلال في الكلاسيكو والدخول في المنافسة على الصدارة “مبكرا”.

وكان الراقي سقط في فخ التعادل السلبي مع الاتفاق في الجولة الماضية من دوري روشن.

موعد مباراة الأهلي والهلال والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة، على ملعب “الإنماء”، وتذاع عبر قناة Thmanyah 1 HD.

في المقابل، يدخل الهلال لقاء اليوم بوضع مشابه للأهلي، حيث تعادل مع القادسية 2-2 في الجولة الماضية، وتعد مباراة اليوم اختبار صعب لمدرب الزعيم سيموني إنزاجي الذي تنتظر منه جماهير ناديه المنافسة بقوة على جميع الألقاب هذا الموسم.

ويحتل الهلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثامن بنفس الرصيد.