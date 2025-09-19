قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

عُيّن "السبيشال وان" جوزيه مورينيو، أمس الخميس، مدربًا جديدًا لفريق بنفيكا، خلفاً للمدير الفني برونو لاجي.

بعد ساعات من التوقيع الرسمي، انكشفت تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه المدرب البرتغالي مع ناديه الجديد، حيث فرض بنفيكا بندًا خاصًا على مورينيو، بحسب صحيفة “آس” الإسبانية.

وسيكون أمام بنفيكا والمدرب مهلة عشرة أيام بعد نهاية الموسم لإنهاء العقد، ووفقًا للبيان الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، يحق لأيٍّ من الطرفين عدم تجديد العقد في نهاية الموسم التالي من خلال تفعيل بند ينص على ذلك "بعد عشرة أيام من آخر مباراة" للموسم الحالي.

وبالتالي، فإن تفعيل بند الإنهاء هذا يستلزم دفع مبلغ سيكون أقل بكثير من المبلغ الذي كان مطلوبًا في السنة الأخيرة من العقد.

مورينيو بنفيكا برونو لاجي السبيشال وان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

ترشيحاتنا

مجلس النواب

البكالوريا والثانوية.. آراء متباينة في البرلمان بعد مزاعم توجيهات المدارس

مجلس النواب

بديل الحبس.. اعرف ضوابط المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

الدعم النقدي

في حال التوقف.. إجراءات التظلم وآليات استئناف صرف الدعم النقدي

بالصور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد