مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا

عُيّن "السبيشال وان" جوزيه مورينيو، أمس الخميس، مدربًا جديدًا لفريق بنفيكا، خلفاً للمدير الفني برونو لاجي.

بعد ساعات من التوقيع الرسمي، انكشفت تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه المدرب البرتغالي مع ناديه الجديد، حيث فرض بنفيكا بندًا خاصًا على مورينيو، بحسب صحيفة “آس” الإسبانية.

وسيكون أمام بنفيكا والمدرب مهلة عشرة أيام بعد نهاية الموسم لإنهاء العقد، ووفقًا للبيان الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، يحق لأيٍّ من الطرفين عدم تجديد العقد في نهاية الموسم التالي من خلال تفعيل بند ينص على ذلك "بعد عشرة أيام من آخر مباراة" للموسم الحالي.

وبالتالي، فإن تفعيل بند الإنهاء هذا يستلزم دفع مبلغ سيكون أقل بكثير من المبلغ الذي كان مطلوبًا في السنة الأخيرة من العقد.