إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري والقناة الناقلة

الأهلي وسيراميكا كليوباترا
الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعيش الأهلي أزمة كبيرة على مستوى النتائج، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري، كما حقق انتصارًا يتيمًا منذ انطلاق المسابقة.

وتراجع الأهلي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ونيتس جراديشار ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

 

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

في المقابل، يخوض سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه علي ماهر، مباراة اليوم بحالة معنوية رائعة، بعد تحقيق الفوز على آخر 3 مباريات بالدوري.

ويستهدف سيراميكا كليوباترا استغلال تعثر الأهلي في الفترة الأخيرة، بخطف نقاط المباراة الثلاث، واقتحام المربع الذهبي.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

بريطانيا

بدون حماس ..بريطانيا تستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أرشيفي

الامم المتحدة : فرص دعم سكان غزة الجائعين تعرقل بشكل منهجي

نتنياهو

نتنياهو يتهم الأردن بالمسئولية عن عملية معبر اللنبي أمس

بالصور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد