موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري والقناة الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعيش الأهلي أزمة كبيرة على مستوى النتائج، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري، كما حقق انتصارًا يتيمًا منذ انطلاق المسابقة.

وتراجع الأهلي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ونيتس جراديشار ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

في المقابل، يخوض سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه علي ماهر، مباراة اليوم بحالة معنوية رائعة، بعد تحقيق الفوز على آخر 3 مباريات بالدوري.

ويستهدف سيراميكا كليوباترا استغلال تعثر الأهلي في الفترة الأخيرة، بخطف نقاط المباراة الثلاث، واقتحام المربع الذهبي.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.