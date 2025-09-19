قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟

يخوض مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس مباراة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعول عماد النحاس المدير الفني المؤقت علي كتيبة نجوم الأهلي للخروج من كبوة تراجع المارد الأحمر إلي المراكز التي تواجه شبح الهبوط في ترتيب جدول المسابقة المحلية. الشياطين الحمر بحاجة ماسة لتحقيق فوز معنوي أمام سيراميكا كليوباترا من أجل استعادة الثقة ونغمة الانتصارات عقب الهجوم الضاري الذي واجه نجوم القلعة الحمراء بعد سلسلة النتائج المخيبة لآمال وطموحات جماهيره منذ بداية الموسم.

على مدار تاريخ الكرة المصرية واجه النادي الأهلي تعثرا في بطولة الدوري الممتاز وتراجعا في ترتيب المسابقة المحلية والبعض منها عاد منتفضا ويتمسك بمركزه المفضل ويحصد لقب الدوري المصري.

سيناريو حزين

واجه النادي الأهلي في موسم 91 _ 92 تعثرا كبيرا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز آنذاك.. وأنهي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي موسم 91- 92 في المركز الرابع بعد انتفاضة قوية من نجوم القلعة الحمراء. انتفاضة المارد الأحمر في موسم 2019 بعد الأسبوع السادس من عمر بطولة الدوري الممتاز كان ترتيب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الأخير .

وحينها قال جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق مقولته الشهيرة قال سجلي الزمالك بطل الدوري ولو الأهلي خد الدوري ابقي معنديش فكرة. وشهد ذلك الموسم انتفاضة حقيقية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وحصد لقب بطولة الدوري المصري.

مركز لا يليق في الموسم الحالي 2025- 2026 تراجع أداء نجوم القلعة الحمراء رغم وجود تخمة من اللاعبين والأسماء الرنانة . وبات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد مرور ست جولات من عمر بطولة الدوري الممتاز في مركز لا يليق بشعبية وجماهير القلعة الحمراء وتقلد المركز السادس عشر برصيد ست نقاط فقط ولم يحقق سوي فوز وحيد وثلاث تعادلات وخسارة مفاجئة أمام فريق بيراميدز بالدوري المصري.