سيف زاهر يكشف عن الأقرب لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

شارك الإعلامي سيف زاهر، توقعاته بشأن هجوم النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: "أشرف بن شرقي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا".

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

ويعيش الأهلي أزمة كبيرة على مستوى النتائج، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري، كما حقق انتصارًا يتيمًا منذ انطلاق المسابقة.

وتراجع الأهلي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.