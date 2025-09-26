الدردير: لاعبو الزمالك أغلقوا ملف المستحقات وتعهدوا بالفوز على الأهلي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير تفاصيل جديدة بشأن نادي الزمالك.

وكتب الدردير: "أخبار إيجابية من معسكر الزمالك

لاعبو الزمالك أغلقوا ملف المستحقات المالية وتعهدوا على بذل قصارى جهدهم للفوز على الأهلي، عمر جابر وعبدالله السعيد تحدثا مع اللاعبين عن أهمية الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، هناك حالة من التركيز التام والروح الإيجابية داخل معسكر الزمالك؛ والمؤشرات إيجابية، محمد شحاته طلب من طبيب الفريق المشاركة في تدريبات الزمالك والمشاركة أمام الأهلي وقوبل طلبه بالرفض (الملف الطبي عموما هنتكلم فيه بعد القمة)".

وناصح المشجعين قائلا: “كزملكاوي خليك فاكر عندك لاعيبة رجالة بمعنى الكلمه تحملوا ما هو فوق طاقة البشر وبالرغم من كل الظروف المحيطة تعهدوا على تقديم أفضل ما لديهم في مباراة الإثنين، كل الدعم لكل رجالة الزمالك وكالعادة نثق في كل اللاعبين .. قادرون على الفوز وتحقيق الهدف المنشود”.

وخرج محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حسابات البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني، في المباراة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل.

وجاء قرار الجهاز الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي للفريق، حيث فضل فيريرا عدم المجازفة بمشاركة اللاعب، الذي لا يزال يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في مواجهات الزمالك الأخيرة أمام وادي دجلة والمصري والإسماعيلي والجونة.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز والحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري، حيث يتربع على القمة برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد خوضه 7 مباريات.

وتقام مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير من أنصار الفريقين.