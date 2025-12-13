قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال الفترة المقبلة
3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر
انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا
الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موقف إدارة الأهلي مع ييس توروب بعد الهزيمة أمام إنبي

ييس توروب
ييس توروب
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف إدارة النادي الأهلي تجاه المدير الفني ييس توروب بعد الهزيمة أمام إنبي في كأس الرابطة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “إدارة الأهلي لن تحاسب ييس توروب على نتائج الفريق بكأس الرابطة ومشاركة الفريق بالبطولة جاءت من أجل تقييم اللاعبين الشباب ولاعبي الدكة”.

موعد مباراة الأهلي القادمة امام سيراميكا 

ويستعد الاهلي لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الجمعة المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

جدول مواعيد مباراة الاهلي 

 

الأهلي ضد سيراميكا الجمعة 19 ديسمبر 8:00  مساءً

ـ الأهلي ضد المحلة الثلاثاء 23 ديسمبر 8:00  مساءً

ـ الأهلي ضد المقاولون الثلاثاء 30 ديسمبر 8:00  مساءً

ـ الأهلي ضد فاركو السبت 10 يناير 8:00  مساءً

ـ الأهلي ضد طلائع الجيش الخميس 15 يناير 8:00 مساءً

 

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين الدوليين والمحترفين لظروف انضمامهم لمنتخباتهم القومية وهم، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور مع المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في أمم أفريقيا بعد أيام قليلة بالمغرب. بجانب آليو يانج مع منتخب مالي، فيما يتواجد محمد على بن رمضان مع منتخب تونس الذى يشارك ببطولة كأس العرب.

أحمد حسن الأهلي ييس توروب كأس الرابطة النادي الأهلي

