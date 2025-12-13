موقف إدارة الأهلي مع ييس توروب بعد الهزيمة أمام إنبي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف إدارة النادي الأهلي تجاه المدير الفني ييس توروب بعد الهزيمة أمام إنبي في كأس الرابطة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “إدارة الأهلي لن تحاسب ييس توروب على نتائج الفريق بكأس الرابطة ومشاركة الفريق بالبطولة جاءت من أجل تقييم اللاعبين الشباب ولاعبي الدكة”.

موعد مباراة الأهلي القادمة امام سيراميكا

ويستعد الاهلي لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الجمعة المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

جدول مواعيد مباراة الاهلي

الأهلي ضد سيراميكا الجمعة 19 ديسمبر 8:00 مساءً

ـ الأهلي ضد المحلة الثلاثاء 23 ديسمبر 8:00 مساءً

ـ الأهلي ضد المقاولون الثلاثاء 30 ديسمبر 8:00 مساءً

ـ الأهلي ضد فاركو السبت 10 يناير 8:00 مساءً

ـ الأهلي ضد طلائع الجيش الخميس 15 يناير 8:00 مساءً

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين الدوليين والمحترفين لظروف انضمامهم لمنتخباتهم القومية وهم، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور مع المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في أمم أفريقيا بعد أيام قليلة بالمغرب. بجانب آليو يانج مع منتخب مالي، فيما يتواجد محمد على بن رمضان مع منتخب تونس الذى يشارك ببطولة كأس العرب.