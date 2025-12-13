يستعد ليفربول الإنجليزي ، لمواجهة قوية أمام برايتون مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب أنفيلد مواجهة ليفربول وبرايتون مساء اليوم السبت، حيث تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة beIN Sports مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، وقد حددت قناة beIN Sports HD1 لبث مواجهة ليفربول وبرايتون مباشرة.

ويسعى "الريدز" في المباراة إلى العودة للانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة محليا، رغم الفوز الأوروبي الأخير على إنتر ميلان.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

في المقابل، يدخل برايتون اللقاء بطموحات كبيرة، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة ويأمل في خطف فوز ثمين يقربه من مراكز المقدمة، ما يجعل المواجهة أكثر تعقيدًا على أصحاب الأرض.