وكيل رياضة الجيزة يشهد احتفالية اليوم العالمي للفتاة بميت عقبة

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة احتفالية اليوم العالمي للفتاة، التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة – إدارة تنمية النشء، بمشاركة فتيات مبادرة ريحانة، وذلك بمركز شباب ميت عقبة التابع لإدارة شباب العجوزة،كان في استقباله الكابتن محمود دعبس المدير التنفيذي للمركز.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، الدكتورة هبة عيسى مدير إدارة تنمية النشء، السيد إسلام ياسين مدير إدارة شباب العجوزة، أميرة أبو النجاح معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب، و شيرين الجارحي معاون وكيل الوزارة لشؤون الرياضة.



بدأت فعاليات اليوم باستقبال السيد وكيل الوزارة من قبل فريق ريحانه ،الزهرات والمرشدات بالمركز، حيث قدموا عرضًا ترحيبيًا مميزًا، أعقبه تفقد الدكتور الصبروط للأنشطة الرياضية للبنات في مجالات الكاراتيه وكرة القدم النسائية فريق مركز شباب الجيزة وكرة اليد بالمركز.

كما تفقد الصبروط معرض المنتجات والمشغولات اليدوية الذي نظمته شعبة التأهيل المهني بمركز شباب بشتيل، والذي ضم نماذج متنوعة من الأعمال اليدوية والإبداعات الفنية التي أبرزت مهارة الفتيات وإبداعهن في مجالات الحرف اليدوية والمشغولات الفنية.

وتضمن اليوم جلسة قدمت خلالها فتيات "ريحانة" عرضًا تحت عنوان “ريحانة تتحدث عن نفسها ” ، حول الدور الريادي للمرأة المصرية ومشاركتها الفاعلة في المجتمع، مع استعراض نماذج مضيئة لسيدات مصريات متميزات في مختلف المجالات مثال سميرة موسى، كما قدم فريق المرشدات والزهرات بالمركز عددًا من الفقرات الفنية (فقرة سمر) التي نالت إعجاب الحضور.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمود الصبروط عن سعادته البالغة بمشاركة الفتيات في يومهن العالمي، مؤكدًا اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بدعم الفتاة المصرية وتمكينها، من خلال البرامج والأنشطة الهادفة داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

وأشار الصبروط إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة تتيح للفتيات التعبير عن ذواتهن وتنمية مهاراتهن ومواهبهن والمشاركة بفاعلية في خدمة المجتمع، مشددًا على أن الفتاة المصرية شريك أساسي في بناء الوطن وصناعة مستقبله.

وفي ختام كلمته، قدم وكيل الوزاره خالص شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية من إدارة تنمية النشء ومركز شباب ميت عقبة، مثمنًا جهودهم في دعم الفتيات وإبراز دورهن الإيجابي في المجتمع.

شارك بالإشراف من إدارة تنمية النشء هدى فاضل و نسمة جورج ، المدربين: أميمة علي مدرب شعبة التأهيل المهني بمركز شباب بشتيل - هالة أمين مدرب القدم النسائي بمركز شباب الجيزة - ريهام شمس الدين مدربة شعبة المنتدى الثقافي بمركز شباب الجيزة زينب محرم معاون وحدة ريحانة ومدرب شعب الزهرات - عبد الرحمن سيد مدرب شعبة المرشدات ،كما شاركن فتيات تدريب الخدمة الاجتماعية بإدارة بولاق الدكرور.