تضاعفت مرتين.. العربية للأدوية تحقق أرباح 228 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو 2025

ارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال العام المالي الماضي 2024-2025، لتسجل 228 مليون جنيه.

وكشفت المؤشرات المالية للشركة العربية للأدوية عن تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 227.86 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 102.82 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له بنمو 121 %.

وأظهرت المؤشرات المالية للعربية للأدوية تحقيق إيرادات بنحو 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 785.52 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

أرباح مستهدفة خلال العام المالي الجاري

وأعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن استهدافها صافي ربح 350 مليون جنيه في الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2025 - 2026.

تأسيس الشركة العربية للأدوية

تأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 وانشئ خط تصنيع الايروسولات فى الشركة أوائل التسعينيات باستعمال غاز الفريون ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال عام 2006 وأنشأ خط إنتاج جديد ونقل تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA صديق البيئة بواسطة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فارى الإيطالية والمجموعة الاستشارية.

أسهم الشركة

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تمتلك 60% من أسهم الشركة العربية للأدوية، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.