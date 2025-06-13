العربية للأدوية: نستهدف 300 مليون جنيه صادرات خلال العام المالي المقبل

أعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن استهدافها صافي ربح 350 مليون جنيه في الموازنة التقديرية للعام المالي القادم 2025 - 2026.

وقال العربية للأدوية، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بنحو 350.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 182.1 مليون جنيه أرباح مستهدفة بنهاية العام المالي الحالي.

وتابعت" نستهدف إيرادات نشاط جارٍ بنحو 1.56 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.38 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري".

وأضافت: نخطط لتحقيق صادرات بنحو 300.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2025 - 2026، مقابل مستهدف بنحو 286.7 مليون جنيه في العام المالي الجاري.

سعر الدولار

وافترضت الموازنة التقديرية سعر صرف الدولار بنحو 56 جنيهاً خلال العام المالي المقبل، وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار المستلزمات السلعية والخدمية، مع مراعاة ارتفاع الطاقة والوقود.

نمو سوق الدواء المصري

وحددت الشركة موازنتها التقديرية، بناءا على اتجاهات السوق والقطاع، حيث من المتوقع أن يشهد سوق الأدوية في مصر منافسة شديدة خلال العام المالي المقبل، وتشير أيضا تحليلات السوق إلى ارتفاع حجم مبيعات سوق الأدوية لنحو 350 مليار جنيه ومرشح للوصول لـ 400 مليار جنيه، ويتوقع نمو بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%.

تأسيس الشركة العربية للأدوية

تأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 وانشئ خط تصنيع الايروسولات فى الشركة أوائل التسعينيات باستعمال غاز الفريون ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال عام 2006 وأنشأ خط إنتاج جديد ونقل تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA صديق البيئة بواسطة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فارى الإيطالية والمجموعة الاستشارية.

أسهم الشركة

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تمتلك 60% من أسهم الشركة العربية للأدوية، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.