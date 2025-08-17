قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيارات طرحت في مصر موديل 2026.. تبدأ من 645 ألف جنيه
منى عبدالغني تنهار من البكاء على الهواء.. شاهد
صفقة وسام أبو علي.. الأهلي لم يتسلم أي تحويلات مالية من كولومبوس الأمريكي
المتحدث الحكومة: زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة تعزيز للتنسيق بشأن غزة وإعادة الإعمار
لاعب الزمالك يعتذر للجهاز الفني ويعود للحسابات قبل لقاء مودرن
اعتذار فتوح يعيده لحسابات جهاز الزمالك
خبير: تحسن أداء الجنيه وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
مشاورات في الأهلي بشأن موقف إمام عاشور من المشاركة في المباراة القادمة
غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون
رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 343%.. القابضة للأدوية تستهدف صافي ربح 3.4 مليار جنيه خلال العام الحالي

أدوية- صورة أرشيفية
أدوية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشف الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن القابضة وشركاتها التابعة تستهدف تحقيق صافي ربح 3.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2025-2026، بنمو قدره 343% على أساس سنوي.

وأضاف الدكتور أشرف الخولي، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية، أن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، يستهدف زيادة الإيرادات المجمعة إلى 18 مليار جنيه بنسبة نمو 131% مقارنة بالمحقق في 2023-2024.

مشروعات تطوير 

وأوضح أنه يجري الآن تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة حيث لديها مشروعات كبرى وفرص استثمارية واعدة، من بينها:

-إنتاج المستحضرات البيولوجية، والأنسولين والمستحضرات الحيوية المثيلة. 

-تصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق، وإنتاج المواد الخام الفعالة والهرمونات

واستطرد: بالإضافة لمشروعات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، منها التعاون مع شركة "دواه" الأمريكية لإنتاج وتصدير مجموعة من المنتجات منها‎: الأمبولات، المكملات الغذائية، الحقن المعقمة، مستحضرات العيون المعقمة.

مؤشرات مالية 

وكانت الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة حققت أرباحا بنسبة 126% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي (يوليو 2024 – مارس 2025).

وأظهرت نتائج أعمال الشركات التابعة للقابضة للأدوية تحقيق 1.5 مليار جنيه صافي أرباح خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام المالي الجاري 2024-2025، وذلك وفقا لمؤشرات أولية.

وحققت الشركات التابعة للقابضة للأدوية 39% نموا في إيراداتها مسجلة 9 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتي مارس 2025.

حجم إنتاج مصر من الأدوية 

ويصل إنتاج مصر من الأدوية يصل لنحو 4 مليارات علبة دواء، تمثل الشركة القابضة وشركاتها التابعة نحو 10% منه، ويبلغ متوسط سعر علبة الدواء في مصر 80 جنيها، بينما يصل متوسط سعر العلبة بالقابضة وتابعتها نحو 30 جنيها، حيث يتم العمل على توفير المنتجات بسعر اقتصادي، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس القابضة للأدوية.

القابضة للأدوية وزارة قطاع الأعمال العام صافي ربح المستحضرات البيولوجية الشركات العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

Fantastic Four

‏"Fantastic Four: First Steps” يقترب من 500 مليون دولار عالميًا

شريف خيرالله

بعد تيمور تيمور.. شريف خيرالله: ربنا نجاني من الغرق وكنت هروح فيها

شريف خير الله

شريف خير الله يتعرض لحادث غرق: كنت هروح فيها

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد