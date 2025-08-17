بنمو 343%.. القابضة للأدوية تستهدف صافي ربح 3.4 مليار جنيه خلال العام الحالي

كشف الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن القابضة وشركاتها التابعة تستهدف تحقيق صافي ربح 3.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2025-2026، بنمو قدره 343% على أساس سنوي.

وأضاف الدكتور أشرف الخولي، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية، أن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، يستهدف زيادة الإيرادات المجمعة إلى 18 مليار جنيه بنسبة نمو 131% مقارنة بالمحقق في 2023-2024.

مشروعات تطوير

وأوضح أنه يجري الآن تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة حيث لديها مشروعات كبرى وفرص استثمارية واعدة، من بينها:

-إنتاج المستحضرات البيولوجية، والأنسولين والمستحضرات الحيوية المثيلة.

-تصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق، وإنتاج المواد الخام الفعالة والهرمونات

واستطرد: بالإضافة لمشروعات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، منها التعاون مع شركة "دواه" الأمريكية لإنتاج وتصدير مجموعة من المنتجات منها‎: الأمبولات، المكملات الغذائية، الحقن المعقمة، مستحضرات العيون المعقمة.

مؤشرات مالية

وكانت الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة حققت أرباحا بنسبة 126% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي (يوليو 2024 – مارس 2025).

وأظهرت نتائج أعمال الشركات التابعة للقابضة للأدوية تحقيق 1.5 مليار جنيه صافي أرباح خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام المالي الجاري 2024-2025، وذلك وفقا لمؤشرات أولية.

وحققت الشركات التابعة للقابضة للأدوية 39% نموا في إيراداتها مسجلة 9 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتي مارس 2025.

حجم إنتاج مصر من الأدوية

ويصل إنتاج مصر من الأدوية يصل لنحو 4 مليارات علبة دواء، تمثل الشركة القابضة وشركاتها التابعة نحو 10% منه، ويبلغ متوسط سعر علبة الدواء في مصر 80 جنيها، بينما يصل متوسط سعر العلبة بالقابضة وتابعتها نحو 30 جنيها، حيث يتم العمل على توفير المنتجات بسعر اقتصادي، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس القابضة للأدوية.