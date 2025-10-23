طفل شبرا الخيمة في الدارك ويب أمام جنايات الإتجار بالبشر بـ 3 قضايا

تنظر محكمة جنايات الإتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن- السبت المقبل الجلسة الإفتتاحية لمحاكمة طفل الدارك ويب والذي تم الحكم عليه منذ أشهر أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة بتهمة القتل*

*وقد نسخت النيابة العامة عدة قضايا بتهم الاتجار بالبشر وهتك العرض للمجني عليهم بالإضافة لتهم أخرى وأحالت المتهم ذاته/ علي الدين محمد الزيات الطالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة مودرن أكاديمي بالكويت لمحكمة جنايات الإتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون*

*أولا : الجناية ٢٠٧٩٣ جنايات أول شبرا الخيمة لسنة ٢٠٢٤- وذلك حال كون المتهم تجاوز الخامسة عشر عاماً ولم يتجاوز الثمانية عشر عاماً*

*(١)-كونه وأخر مجهول ارتكب جريمة الإتجار بالبشر قبل المجني عليه/ مجهول الهوية بأن احتالا عليه مستغلين قلة حيلته وإحتياجه للمال ،فأنشأ حساباً وهمياً على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) معنون بطلب متبرعين لإجراء فحوصات طبية لإستقطاب ضحاياه نظير مبالغ مالية فتواصل معه مستخدم الحساب المسمى ( Mohamed Ali ) الذي بدوره وعده بالبحث عن شخص وإعداده لذلك الأمر وما أن أقنع المجهول المجني عليه وتوجه به حيث إحدى الغرف المتواجدة بإحدى الوحدات السكنية محل الواقعة لتنفيذ مخططهما فوقعت جرائمهما التالية بناءً على ذلك الفعل بينما تواجد المتهم رفقة المجهول على مسرح الجريمة بواسطة تطبيق ( فيديو كول) لتنفيذ مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*(٢)-خطف وأخر مجهول بالتحايل المجني عليه/ مجهول الهوية بأن أوهمه المجهول بتكليف من المتهم واصطحبه إلى إحدى الوحدات السكنية وتمكنا بذلك بينما المتهم رفقتهما على مسرح الجريمة بواسطة تطبيق (فيديو كول) أمراً لمجهول بما سيتبعه حياله من أفعال محرمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليه وهي أنهم في ذات الزمان والمكان آنف البيان*

*(٣)-هتك وأخر مجهول عرض المجني عليه / مجهول الهوية بالقوة بأن إستدرجه المجهول لإحدى الوحدات السكنية وجرده من ملابسه وكلف المتهم الشخص المجهول بسلب إرادته بإعطائه عقارا منوماً حتى قام بتصويره من عدة مواضع بينما المتهم رفقتهم على مسرح الجريمة بواسطة (فيديو كول) أمرا أياه بتصوير كافة أنحاء جسده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*(٤)-اعتدى وأخر مجهول على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه المار بيانه بأن قام المجهولين بإلتقاط عدة صور ومقاطع مرئية له بهاتفهما النقال حال كونه مجرداً من ملابسه وكان ذلك في مكان خاص(غرفة) بإحدى الوحدات السكنية وإستحصل عليها المتهم بتسجيلها على هاتفه حال محادثته على تطبيق (الفيديو كول) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*(٥)-أنشأ وأدار حساباً على شبكة معلوماتية وهي موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) بأن أنشأ حساباً وهمياً معنون (علي خالد) بهدف استقطاب المجني عليه لتنفيذ مخططه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*



*ثانيا : الجناية ٢٠٧٩٤ جنايات أول شبرا الخيمة لسنة ٢٠٢٤*

*وذلك حال كون المتهم تجاوز الخامسة عشر ولم يتجاوز الثمانية عشر عاماً*

*(١)-كونه إرتكب وأخر مجهول جريمة الإتجار بالبشر قبل المجني عليه/ مجهول الهوية بأن إحتالا عليه مستغلين قلة حيلته وإحتياجه للمال فأنشأ حساباً وهمياً على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) معنون بطلب متبرعين لإجراء فحوصات طبية لإستقطاب ضحاياه نظير مبالغ مالية فتواصل معه مستخدم الحساب المسمى ( كاسبر ) الذي بدوره وعده بالبحث عن شخص وإعداده لذلك الأمر وما أن أقنع المجهول المجني عليه وتوجه به حيث إحدى الغرف المتواجدة بإحدى الوحدات السكنية محل الواقعة لتنفيذ مخططهما فوقعت جرائمهما التالية بناءا على ذلك الفعل بينما تواجد المتهم رفقة المجهول على مسرح الجريمة بواسطة تطبيق (فيديو كول) لتنفيذ مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*(٢)-خطف وآخر مجهول بالتحايل المجني عليه/ مجهول الهوية بأن أوهمه المجهول بتكليف من المتهم واصطحبه إلى إحدى الوحدات السكنية وتمكن المجهول من ذلك بينما المتهم رفقتهما على مسرح الجريمة بواسطة تطبيق (فيديو كول) أمر المجهول بما سيتبعه حياله من افعال مجرمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*وقد إقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليه وهي أنهما في ذات الزمان والمكان آنف البيان*

*(٣)-هتك وأخر مجهول عرض المجني عليه/ مجهول الهوية بالقوة بأن إستدرجه المجهول لإحدى الوحدات السكنية وجرده من ملابسه وكلف الشخص المجهول بسلب إرادته بإعطائه عقارا منوماً حتى قام بتصويره من عدة مواضع بينما المتهم رفقة المجهول على مسرح الجريمة بواسطة تطبيق (فيديو كول) أمرا إياه بتصوير كافة أنحاء جسده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*(٤)-شرع وأخر مجهول في قتل المجني عليه المار بيانه عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض أدوات (منوم ، سرنجات طبية) كان قد كلف المتهم شخص مجهول بتجهيزها وإستدرجه المجهول لإحدى الوحدات السكنية وتواصل معه المتهم عبر تطبيق (الفيديو كول) وكلفه بتجريد المجني عليه من ملابسه حتى قام المجهول بحقنه في عضوه الذكري قاصداً من ذلك قتله- إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه- ألا وهو عدم وفاة المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*(٥)-اعتدى وأخر مجهول على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه المار بيانه بأن قام المجهول بإلتقاط عدة صور ومقاطع مرئية له بهاتفه النقال حال كونه مجردا من ملابسه وكان ذلك في مكان خاص (غرفة) بإحدى الوحدات السكنية واستحصل عليها المتهم بتسجيلها على هاتفه حال محادثته على تطبيق ( الفيديو كول) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*(٦)-أنشأ وأدار حساباً على شبكة معلوماتية وهي موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) بأن أنشأ حساباً وهمياً معنون (علي خالد) بهدف استقطاب المجني عليه لتنفيذ مخططه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

*ثالثاً : الجناية ٢٠٨٠١ جنايات أول شبرا الخيمة لسنة ٢٠٢٤*

*والمتهم فيها المتهم ذاته في القضيتين السابقتين /علي الدين محمد الزيات ومعه أربعة متهمين أخرين وهم/ إسماعيل أحمد إسماعيل ومينا نادي فوزي وسيد صالح سيد وسيد عبد الراضي محمد وذلك حال كونهم إرتكبوا جريمة الإتجار بالبشر قبل المجني عليه/ راشد علي راشد والذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بأن إحتالوا عليه مستغلين قلة حيلته وإحتياجه للمال ، فأنشأ الأول حساباً وهمياً على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) معنون بطلب متبرعين لإجراء فحوصات طبية لإستقطاب ضحاياه نظير مبالغ مالية فتواصل معه الثاني والذي بدوره وعده بالبحث عن شخص وإعداده لذلك الأمر ، وما أن إقتنع الرابع بذلك حتى قام بدوره بإيهام المجني عليه بالفعل نظير إعطائه مبلغ مالي بخس فرضخ لهم ، فاصطحبه المتهمين من الثاني إلى الخامس مدبرين أدوات جرمهم بتكليف من الأول وتوجهوا به حيث إقامة المتهم الخامس بإحدى الغرف أعلى سطح العقار محل الواقعة لتنفيذ مخططهم فوقعت جرائمهم التالية بناءا على ذلك الفعل حال تواجد المتهم رفقتهم على مسرح الجريمة بواسطة تطبيق (فيديو كول) لتنفيذ مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*المتهمين جميعاً حال كون المتهم الأول تجاوز الخامسة عشر عاماً ولم يتجاوز الثامنة عشر عاماً*

*خطفوا بالتحايل المجني عليه المار بيانه بأن أوهموه بتكليف من المتهم الأول برغبتهم في إجراء بعض الفحوصات الطبية له وإصطحبوه لإحدى المقاهي ثم توجهوا به أعلى سطح العقار الخاص بالمتهم الخامس وتمكنوا بذلك من إقصاءه عن أعين ذويه وذلك حال تواجد المتهم الأول رفقتهم على مسرح الجريمة بواسطة تطبيق ( فيديو كول) أمرا إياهم بما سيقومون حياله من أفعال مجرمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*وقد إقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليه وهي أنهم في ذات الزمان والمكان أنف البيان*

*هتكوا عرض المجني عليه المار بيانه بالقوة بأن إستدرجوه أعلى سطح العقار المملوك للمتهم الخامس وجردوه من ملابسه وكلفهم المتهم الأول بسلب إرادته بإعطائه قرصان لعقار مخدر وما أن غاب عن الوعي حتى قاموا بتصويره من عدة مواضع وذلك حال تواجد المتهم الأول رفقتهم على مسرح الجريمة بواسطة تطبيق (فيديو كول) أمرا إياهم بتصوير كافة أنحاء جسده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*إستغلوا المجني عليه المار بيانه بأن إتفق كلا من الأول والثاني على إستقطاب أطفالاً بإيهامهم بإجراء فحوصات طبية لهم مقابل مبلغ مالي زهيد ، واتفقوا مع الرابع على ذلك والذي بدوره أقنعه بالأمر بإغوائه بتلك الأموال فرضخ لطلبهم لضيق المعيشة وإحتياجه للمال وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*إعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه المار بيانه بأن قام الثاني بإلتقاط عدة صور ومقاطع مرئية له بهاتفه النقال حال كونه مجرداً من ملابسه وكان ذلك في مكان خاص ( غرفة) أعلى سطح العقار المقيم بها المتهم الخامس وإستحصل عليها المتهم الأول بتسجيلها على هاتفه حال محادثته على تطبيق (الفيديو كول) وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*أعطوا عمدا مع سبق الإصرار للمجني عليه المار بيانه جواهر غير قاتلة وهي (قرصان لعقار طبي منوم) ونشأ عن ذلك الفعل عجزاً وقتياً بأن تقيء عقبه وغاب عن الوعي برهة من الوقت وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص ( منوم كلزابكس، وسليبز، ونأيت كالم، وسم فئران، وأمبولات مخدر موضعي، وسرنجات مختلفة الأحجام ، ورش بنج موضعي) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*المتهم الأول :*

*شرع في قتل المجني عليه المار بيانه عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض أدوات ( منوم كلزابكس،وسليبز،ونايت كالم، وسم فئران،وأمبولات مخدر موضعي،وسرنجات مختلفة الأحجام،ورش بنج موضعي) كان قد كلف المتهم الثاني بتجهيزها وإستدرجه عبر تطبيق التواصل الإجتماعي ( ماسنجر) وتواصل معه عبر تطبيق (فيديو كول ) وكلفهم بتجريد المجني عليه من ملابسه وإعطائه قرصان لعقار مخدر وما أن غاب عن الوعي حتى قاموا بحقنه في ذراعه وصدره ، أمرا إياهم بقطع شريانه ( بمشرط جراحي) قاصدا من ذلك قتله ، إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لارادته فيه ألا وهو عدول باقي المتهمين عن تنفيذ مخططهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات*

*المتهمان الأول والثاني:*

*أنشأوا وأداروا حساباً على شبكة معلوماتية وهي موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) بأن أنشأ الأول حساباً وهمياً معنون (علي خالد) وأنشأ الثاني حساباً معنون( نور خالد) بهدف إستقطاب المجني عليه لتنفيذ مخططهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.