حزام غزة الإنساني.. القصة الكاملة لمقترح أمريكي جديد لعملية توزيع المساعدات
طفل شبرا الخيمة في الدارك ويب أمام جنايات الإتجار بالبشر بـ 3 قضايا
يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
هند الضاوي: ما تفعله إسرائيل لا يختلف عن حقبة هتلر.. ونتنياهو يصدر المشاكل لترامب
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%
العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
نائب الرئيس الأمريكي: التصويت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل خطوة حمقاء.. فيديو
شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
الرئيس السيسي يوجه الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
تعرف على الطرق البديلة بعد غلق امتداد المحور أمام جامعة مصر
محافظات

رئيس جامعة بنها الأسبق يطالب بمراجعة منظومة القيم والانضباط بالأندية والمنتخبات

إبراهيم الهواري

أكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق أن الرياضة المصرية اليوم تحتاج وقفة وطنية حقيقية وذلك على خليفة ماحدث في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة التي أُقيمت مؤخرًا في تونس ، واصفا ما حدث بأنه إساءة لا تغتفر للرياضة المصرية وصورتها القارية.
واشار رئيس جامعة بنها الأسبق إلى ان وسائل الإعلام العربية والأفريقية قد تناولت الواقعة بوضوح مما جعل من الحادث مادةً إعلامية مؤسفة تضرّ بصورة مصر أمام العالم.
وطالب "شمس الدين" فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي بمراجعة منظومة القيم والانضباط فى الأندية وداخل المنتخبات ، وتأكيد أن التمثيل الدولي شرف لا يُمنح إلا لمن يدرك أنه يحمل علم مصر فوق صدره، لا شعار ناديه.
وقال رئيس جامعة بنها الأسبق فى منشوره : " تابعنا جميعًا المشهد المؤسف الذي جمع بين لاعبين من منتخب مصر الوطني عمر عصر ، ومحمود حلمي في مشاجرة علنية أمام الكاميرات وفي قلب بطولة قارية كان من المفترض أن تكون ساحة للتنافس الشريف لا لسوء السلوك.
ووجه "شمس الدين" رسالة إلى شباب الأهلي والزمالك على السواء : رجاءً، أدركوا أن الموضوع أكبر من ألوان القمصان والشعارات ، إنه خطأ فادح في حق الوطن أن نتعصب لجانب على حساب بلادنا وقيمنا وأخلاق الأجيال القادمة، ومستقبل أولاد وبنات مصر ،  لا يجوز أن نبرر سلوكًا مسيئًا لأنه صادر من لاعب ينتمي إلى نادينا المفضل، أو أن ننسى شعارًا لطالما رددناه جميعًا: “مصر فوق الجميع” ، الرياضة شرف ومسؤولية قبل أن تكون فوزًا أو ميدالية.
من ناحية أخرى لقى المنشور ردود أفعال واسعة من رواد التواصل الاجتماعي حيث وصفوه بأنه كلمة حق يجب أن يستمع اليها كل مسئول.

القليوبية جامعة بنها بطولة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

صورهم على الأنترنت.. القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة المنوفية عن النظام الفردي

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة كفر الشيخ عن النظام الفردي

ارشيفية

ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر الغربية بالنواب عن النظام الفردي

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

