رئيس جامعة بنها الأسبق يطالب بمراجعة منظومة القيم والانضباط بالأندية والمنتخبات

أكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق أن الرياضة المصرية اليوم تحتاج وقفة وطنية حقيقية وذلك على خليفة ماحدث في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة التي أُقيمت مؤخرًا في تونس ، واصفا ما حدث بأنه إساءة لا تغتفر للرياضة المصرية وصورتها القارية.

واشار رئيس جامعة بنها الأسبق إلى ان وسائل الإعلام العربية والأفريقية قد تناولت الواقعة بوضوح مما جعل من الحادث مادةً إعلامية مؤسفة تضرّ بصورة مصر أمام العالم.

وطالب "شمس الدين" فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي بمراجعة منظومة القيم والانضباط فى الأندية وداخل المنتخبات ، وتأكيد أن التمثيل الدولي شرف لا يُمنح إلا لمن يدرك أنه يحمل علم مصر فوق صدره، لا شعار ناديه.

وقال رئيس جامعة بنها الأسبق فى منشوره : " تابعنا جميعًا المشهد المؤسف الذي جمع بين لاعبين من منتخب مصر الوطني عمر عصر ، ومحمود حلمي في مشاجرة علنية أمام الكاميرات وفي قلب بطولة قارية كان من المفترض أن تكون ساحة للتنافس الشريف لا لسوء السلوك.

ووجه "شمس الدين" رسالة إلى شباب الأهلي والزمالك على السواء : رجاءً، أدركوا أن الموضوع أكبر من ألوان القمصان والشعارات ، إنه خطأ فادح في حق الوطن أن نتعصب لجانب على حساب بلادنا وقيمنا وأخلاق الأجيال القادمة، ومستقبل أولاد وبنات مصر ، لا يجوز أن نبرر سلوكًا مسيئًا لأنه صادر من لاعب ينتمي إلى نادينا المفضل، أو أن ننسى شعارًا لطالما رددناه جميعًا: “مصر فوق الجميع” ، الرياضة شرف ومسؤولية قبل أن تكون فوزًا أو ميدالية.

من ناحية أخرى لقى المنشور ردود أفعال واسعة من رواد التواصل الاجتماعي حيث وصفوه بأنه كلمة حق يجب أن يستمع اليها كل مسئول.