4 مليارات يورو .. خبر سار من وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه يتم العمل على الدفع بالتنمية الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي .

وقالت رانيا المشاط في تصريحات لها على قناة " النهار "، :" في مارس 2024 تم العمل على ترفيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ".



وتابعت رانيا المشاط :" هناك شراكة مالية مهمة بين مصر والاتحاد الأوروبي "، مضيفة:" التمويل المختلط للقطاع الخاص عبارة عن أموال قادمة من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية تخفض تكلفة الإقراض ".



واكملت رانيا المشاط :" هناك ثقة متبادلة بين مصر والمؤسسات الأوروبية بما يسمح بتواجد تمويل مختلط للقطاع الخاص في مصر ".



ولفتت رانيا المشاط :" الحكومة لديها برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية ووقعنا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية للحصول على دعم ومساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليار يورو ".



