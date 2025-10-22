وزيرة التخطيط: القمة المصرية الأوروبية تؤسس لشراكة إستراتيجية شاملة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن شهر مارس 2024 شهد ترفيع مستوى العلاقات الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي.

وأوضحت "المشاط" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء من بروكسل، أن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية يتضمن محاور متعددة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتمويلية.

أكبر شريك تجاري لمصر

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وصناعات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات.



وأضافت أن القمة المصرية الأوروبية القادمة تحمل بعدًا سياسيًا مهمًا، حيث تعكس رؤى مشتركة بين الجانبين تجاه قضايا واستقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في ظل التحديات التي يشهدها الإقليم.

ونوهت إلى أن الرئيس السيسي سيشهد خلال القمة توقيع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الموازنة والاقتصاد الكلي، إضافة إلى منحة أخرى بقيمة 5 مليارات يورو لتخفيف أعباء التمويل على الدولة، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى من التمويلات ستُصرف في ديسمبر المقبل، على أن تتبعها شريحتان إضافيتان لاحقًا.