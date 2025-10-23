قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
توك شو

التخطيط: القمة المصرية الأوروبية القادمة تحمل بعدًا سياسيًا مهمًا

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
محمد البدوي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن القمة المصرية الأوروبية القادمة تحمل بعدًا سياسيًا مهمًا، حيث تعكس رؤى مشتركة بين الجانبين تجاه قضايا واستقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في ظل التحديات التي يشهدها الإقليم.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن شهر مارس 2024 شهد ترفيع مستوى العلاقات الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي.

 الجوانب السياسية والاقتصادية 

وأوضحت "رانيا المشاط" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء من بروكسل، أن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية يتضمن محاور متعددة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتمويلية.

أكبر شريك تجاري لمصر

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وصناعات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات.

