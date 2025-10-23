وزيرة التخطيط: الدين في الحدود الآمنة.. واستقرار الاقتصاد الكلي يمكن من الإصلاح الهيكلي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي يمكن من الإصلاح الهيكلي بما يعزز الاستقرار.



وقالت رانيا المشاط في تصريحات لها على قناة " النهار "، :" الدين في الحدود الآمنة والتصنيف الائتماني لمصر يرتفع ولدينا ملاءة مالية تسمح بجذب الاستثمارات ".

وتابعت رانيا المشاط :" لضمان تواجد دخل في الموازنة العامة للدولة لابد من تحرك الاقتصاد الحقيقي للدولة سواء في السياحة أو الصناعة او تكنولوجيا المعلومات وزيادة تنافسية المحافظات وتحقيق التنمية فيها ".



واكملت رانيا المشاط :" ضمانة سداد القروض التي حصلنا عليها هو العمل والإنتاج وزيادة معدلات الصناعة والتجارة وزيادة حجم الصادرات ".



ولفتت رانيا المشاط :" السردية المصرية تعتبر آلية ترويج للاقتصاد المصري وإتاحة فرصة لأي مستثمر للتعرف على الإصلاح الهيكلي في مصر ".