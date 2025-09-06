قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتابع موقف تطوير فندق شبرد التاريخي بوسط القاهرة

وزير قطاع الاعمال خلال الجولة
وزير قطاع الاعمال خلال الجولة
علياء فوزى

قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بفندق "شبرد" التاريخي بمنطقة جاردن سيتي بوسط القاهرة، المملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على الموقف التنفيذي لمراحل التطوير الشامل، والذي يشمل تحديث المبنى الرئيسي، وإنشاء مبنى ملحق جديد يضيف طاقة فندقية، إلى جانب جراج سيارات ومجموعة من المطاعم والمرافق الخدمية وحمام سباحة، بما يرفع تصنيف الفندق إلى مستوى خمس نجوم بطاقة 269 غرفة وجناح، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، ويعزز موقعه الفريد المطل على نهر النيل، وذلك بالشراكة مع مجموعة الشريف القابضة السعودية، ومجموعة "ماندارين أورينتال" العالمية.

وعقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي المستثمر ومدير المشروع وشركات المقاولات المنفذة، جرى خلاله استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء والجدول الزمني للأعمال، حيث وجه المهندس محمد شيمي بضرورة تكثيف الجهود والالتزام بأعلى مستويات الجودة والكفاءة بما يليق بالمكانة التاريخية للفندق، وذلك بحضور السيد عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والسيد هشام الدميري العضو المنتدب لشركة إيجوث.

وأكد المهندس محمد شيمي أن مشروع تطوير "شبرد" يُعد من أبرز مشروعات الوزارة في قطاع السياحة والفنادق، مشيرًا إلى أن إعادة إحياء هذا الصرح العريق يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية مستدامة.

كما شدد الوزير على أهمية الحفاظ على الطابع التاريخي والهوية المعمارية المميزة للفندق، باعتباره واحدًا من أعرق معالم الضيافة في مصر والمنطقة، موجها بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية وضغط البرنامج الزمني المحدد للانتهاء من التطوير والتشغيل.

جدير بالذكر أن فندق "شبرد" تأسس لأول مرة عام 1841 بحي الأزبكية، قبل أن يُعاد بناؤه في جاردن سيتي على ضفاف نهر النيل وافتتاحه عام 1957. 

فندق شبرد وزير قطاع الاعمال العام اخبار مصر مال واعمال الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق القابضة للسياحة والفنادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

ترشيحاتنا

صلاة الخسوف

الأوقاف تقيمها غدا.. تعرف على كيفية صلاة الخسوف

خسوف القمر

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى.. غدًا الأحد

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

بالصور

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد