وزير قطاع الأعمال يتابع موقف تطوير فندق شبرد التاريخي بوسط القاهرة

قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بفندق "شبرد" التاريخي بمنطقة جاردن سيتي بوسط القاهرة، المملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على الموقف التنفيذي لمراحل التطوير الشامل، والذي يشمل تحديث المبنى الرئيسي، وإنشاء مبنى ملحق جديد يضيف طاقة فندقية، إلى جانب جراج سيارات ومجموعة من المطاعم والمرافق الخدمية وحمام سباحة، بما يرفع تصنيف الفندق إلى مستوى خمس نجوم بطاقة 269 غرفة وجناح، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، ويعزز موقعه الفريد المطل على نهر النيل، وذلك بالشراكة مع مجموعة الشريف القابضة السعودية، ومجموعة "ماندارين أورينتال" العالمية.

وعقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي المستثمر ومدير المشروع وشركات المقاولات المنفذة، جرى خلاله استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء والجدول الزمني للأعمال، حيث وجه المهندس محمد شيمي بضرورة تكثيف الجهود والالتزام بأعلى مستويات الجودة والكفاءة بما يليق بالمكانة التاريخية للفندق، وذلك بحضور السيد عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والسيد هشام الدميري العضو المنتدب لشركة إيجوث.

وأكد المهندس محمد شيمي أن مشروع تطوير "شبرد" يُعد من أبرز مشروعات الوزارة في قطاع السياحة والفنادق، مشيرًا إلى أن إعادة إحياء هذا الصرح العريق يساهم في تعزيز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية مستدامة.

كما شدد الوزير على أهمية الحفاظ على الطابع التاريخي والهوية المعمارية المميزة للفندق، باعتباره واحدًا من أعرق معالم الضيافة في مصر والمنطقة، موجها بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية وضغط البرنامج الزمني المحدد للانتهاء من التطوير والتشغيل.

جدير بالذكر أن فندق "شبرد" تأسس لأول مرة عام 1841 بحي الأزبكية، قبل أن يُعاد بناؤه في جاردن سيتي على ضفاف نهر النيل وافتتاحه عام 1957.