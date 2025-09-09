تذبذب يضرب سوق الذهب.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، غلب عليها الإرتفاع.

سجل سعر الذهب في مصر زيادة جديدة مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9-9--2025، داخل محلات الصاغة المصرية.

زيادة الذهب اليوم

وصل معدل زيادة جرام الذهب على مستوي الأعيرة الذهبية نحو 15 جنيه مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-9-2025

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3643 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4153 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4885 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5583 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39.080 جنيها.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.