محمد زعيمة: غياب المسرح المدرسي يؤثر سلبا على الأطفال.. فيديو

أكد الدكتور محمد زعيمة، الناقد المسرحي وأستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، أن المسرح المدرسي يمثل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، إذ يجمع بين الترفيه والتثقيف، ويُعد وسيلة حديثة لتعليم الأطفال بطريقة غير مباشرة تساعدهم على استيعاب المناهج وتنمية مهاراتهم.

وأوضح زعيمة خلال لقائه مع عبيدة أمير وسارة مجدي، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المسرح يعد جزءًا من التربية المدرسية، حيث يُعلِّم النظام والالتزام، ويساعد في صقل شخصية الطفل وإعداده للحياة، مؤكدًا أن الإلقاء والأداء المسرحي يمثلان جزءًا مهمًا من التدريب التربوي والتعليمي.

وأشار أستاذ الدراما إلى أن غياب الأنشطة المسرحية في المدارس خلال الفترات الأخيرة أثَّر سلبًا على الأطفال، إذ قلّص من قدرتهم على التواصل والتفاعل مع أقرانهم، ما خلق فجوة في مهارات الحوار والتعبير لديهم.

وأضاف أن المسرح المدرسي لا يقتصر دوره على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد ليكون مساحة لحل المشكلات النفسية والاجتماعية، حيث يدرّب الأطفال على الحوار والاستماع واحترام الآخر، إلى جانب الالتزام بالمواعيد وقواعد العمل الجماعي، وهو ما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وانفتاحًا.