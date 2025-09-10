قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوحة تحفر وسط الأنقاض بعد هجوم إسرائيلي استهدف قادة حماس.. وأمير قطر يكثف اتصالاته مع قادة العالم
الخارجية الفرنسية: نثمن الوساطة المصرية القطرية لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية الصينية تدين الضربات الإسرائيلية على العاصمة القطرية
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمد زعيمة: غياب المسرح المدرسي يؤثر سلبا على الأطفال.. فيديو

الدكتور محمد زعيمة
الدكتور محمد زعيمة
البهى عمرو

أكد الدكتور محمد زعيمة، الناقد المسرحي وأستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، أن المسرح المدرسي يمثل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، إذ يجمع بين الترفيه والتثقيف، ويُعد وسيلة حديثة لتعليم الأطفال بطريقة غير مباشرة تساعدهم على استيعاب المناهج وتنمية مهاراتهم.

وأوضح زعيمة خلال لقائه مع عبيدة أمير وسارة مجدي، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المسرح يعد جزءًا من التربية المدرسية، حيث يُعلِّم النظام والالتزام، ويساعد في صقل شخصية الطفل وإعداده للحياة، مؤكدًا أن الإلقاء والأداء المسرحي يمثلان جزءًا مهمًا من التدريب التربوي والتعليمي.

وأشار أستاذ الدراما إلى أن غياب الأنشطة المسرحية في المدارس خلال الفترات الأخيرة أثَّر سلبًا على الأطفال، إذ قلّص من قدرتهم على التواصل والتفاعل مع أقرانهم، ما خلق فجوة في مهارات الحوار والتعبير لديهم.

وأضاف أن المسرح المدرسي لا يقتصر دوره على الجانب التعليمي فقط، بل يمتد ليكون مساحة لحل المشكلات النفسية والاجتماعية، حيث يدرّب الأطفال على الحوار والاستماع واحترام الآخر، إلى جانب الالتزام بالمواعيد وقواعد العمل الجماعي، وهو ما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وانفتاحًا. 

