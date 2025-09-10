قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو

أكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرف التجارية، أن أسعار الزي المدرسي ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن الزيادة طفيفة ولن يشعر بها المستهلك بشكل كبير.

وأضافت سماح هيكل خلال مداخلة هاتفية لها مع عبيدة أمير و سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الزيادة التي شهدتها أسعار الزي المدرسي هذا العام تعتبر زيادة طفيفة، مؤكدة أن هناك العديد من الخيارات المتاحة للمستهلكين في السوق، التي تتناسب مع مختلف الفئات والقدرات المالية.

وأشارت إلى أن الأسعار تختلف بناءً على نوع القماش وجودته، مثل وجود خيارات مصنوعة من 100% قطن أو مزيج من القطن والبوليستر، ما يتيح للمستهلكين اختيار ما يتناسب مع ميزانيتهم.

وقالت هيكل: "هناك العديد من الخيارات المتنوعة التي تناسب جميع الفئات، بدءًا من الفئات ذات الدخل المتوسط أو أقل من ذلك، مع زيادة نسبة البوليستر في القماش، يقل السعر بشكل ملحوظ، مما يوفر مزيدًا من التنوع للمستهلكين."

وفيما يخص المعارض الخاصة بالملابس المدرسية، أوضحت سماح هيكل أن شعبة الملابس بالغرف التجارية تلعب دورًا كبيرًا في تنظيم المعارض مثل "معرض أهلا المدارس"، حيث يتم تقديم تخفيضات مناسبة على أسعار المنتجات المعروضة. 

