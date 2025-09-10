يضم 40 عارضاً و30 جناحاً .. محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلاً مدارس 2025» بتخفيضات تصل لـ 30%

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، معرض أهلاً مدارس 2025 لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك بمركز التدريب بجوار فرق الأمن أمام فرع راية بشارع كورنيش النيل، بحضور أحمد راضي رئيس فرع الغرفة التجارية بالمنيا، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز المنيا، وعدد من ممثلي الجهات المعنية .

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة للتأكد من جودة المعروضات التي شملت كافة احتياجات الطلاب من الأدوات الكتابية، الزي المدرسي، الحقائب والأحذية، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية ولحوم بلدية بسعر 300 جنيه للكيلو ، ومشاركة أيادي مصر لتسويق المنتجات والمشغولات الحرفية والتراثية.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاطمئنان على رضاهم عن مستوى المنتجات والاستماع لمقترحاتهم، موجهاً الشكر للغرفة التجارية على جهودها في توفير هذه المعارض ودعم المواطنين.

وأكد اللواء كدواني أن إقامة معارض “أهلاً مدارس” تأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وزيرة التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية، لدعم الأسر المصرية وتوفير احتياجات الطلاب وكافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمشاركة كبرى الشركات والمكتبات، وذلك مع اقتراب العام الدراسي 2025 /2026.

كما وجه المحافظ بالتوسع في إقامة هذه المعارض بجميع مراكز المحافظة وزيادة الكميات المعروضة بها، مع التركيز على دعم المنتج المصري وتعميق الصناعة المحلية.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المعرض يضم 40 عارضاً و30 جناحاً تشمل كافة المستلزمات المدرسية والملابس والأدوات المكتبية بخصومات تتراوح بين 20 و30%، فضلاً عن توفير بعض السلع الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة للتيسير على المواطنين.

