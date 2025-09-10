قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أدعية تسدّد كل ديونك .. ردّدها بيقين يفرج الله همّك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة
طارق أبو العينين : لاعبو المنتخب «رجالة» وحققنا المطلوب أمام بوركينا فاسو
وزير الخارجية يحذّر: سد النهضة غير شرعي.. ومصر تحتفظ بحق الدفاع عن مياهها
الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك
هجوم الدوحة يفجّر غضبًا في واشنطن: مستشارو ترامب مصدومون من ضربة إسرائيل
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
سابقة خطيرة.. اتحاد العمال يندد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية
اتحاد الكرة: نسعى لنقل مباراة مصر وجيبوتي إلى ستاد القاهرة
ميدو: حسام حسن عاشق لمصر وصاحب تاريخ كبير مع المنتخب.. وأنا بحب التوأم
إعلام عبري: إسرائيل لم تؤكد بعد تصفية قادة حماس في قطر
الدوحة تتوعد تل أبيب.. رئيس وزراء قطر يتهم نتنياهو بالهمجية وإسرائيل بممارسة «إرهاب دولة»
يضم 40 عارضاً و30 جناحاً .. محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلاً مدارس 2025» بتخفيضات تصل لـ 30%

ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، معرض أهلاً مدارس 2025 لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك بمركز التدريب بجوار فرق الأمن أمام فرع راية بشارع كورنيش النيل، بحضور أحمد راضي رئيس فرع الغرفة التجارية بالمنيا، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز المنيا، وعدد من ممثلي الجهات المعنية .

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة للتأكد من جودة المعروضات التي شملت كافة احتياجات الطلاب من الأدوات الكتابية، الزي المدرسي، الحقائب والأحذية، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية ولحوم بلدية بسعر 300 جنيه للكيلو ، ومشاركة أيادي مصر لتسويق المنتجات والمشغولات الحرفية والتراثية.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاطمئنان على رضاهم عن مستوى المنتجات والاستماع لمقترحاتهم، موجهاً الشكر للغرفة التجارية على جهودها في توفير هذه المعارض ودعم المواطنين.

وأكد اللواء كدواني أن إقامة معارض “أهلاً مدارس” تأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وزيرة التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية، لدعم الأسر المصرية وتوفير احتياجات الطلاب وكافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمشاركة كبرى الشركات والمكتبات، وذلك مع اقتراب العام الدراسي 2025 /2026.

كما وجه المحافظ بالتوسع في إقامة هذه المعارض بجميع مراكز المحافظة وزيادة الكميات المعروضة بها، مع التركيز على دعم المنتج المصري وتعميق الصناعة المحلية.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المعرض يضم 40 عارضاً و30 جناحاً تشمل كافة المستلزمات المدرسية والملابس والأدوات المكتبية بخصومات تتراوح بين 20 و30%، فضلاً عن توفير بعض السلع الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة للتيسير على المواطنين.
 

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

اعتماد المحاور الفرعية لمؤتمر أدباء مصر في دورته الـ37 تحت عنوان الأدب والدراما

تكريم إلهام شاهين وهالة صدقي وخالد الراجح في افتتاح حفل مهرجان بردية السينمائي

غياب الفنانين عن عزاء الراحل مصطفى الخضري

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

