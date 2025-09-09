قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكتب نتنياهو: اسرائيل خططت ونفذت عملية قطر دون تدخل من أطراف خارجية
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا تناقش آليات تحديث منظومة تراخيص المحال العامة

السكرتير العام خلال الاجتماع
السكرتير العام خلال الاجتماع
ايمن رياض

عقد اللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تحديث منظومة تراخيص المحال العامة، بحضور لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، ورؤساء المراكز، وممثلي مديريات الأمن والصحة والحماية المدنية وسلامة الغذاء والبيئة، إلى جانب كافة الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويضمن الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة.

وخلال المناقشات، استعرضت الجهات المشاركة أبرز الملاحظات والمعوقات، وتم التوافق على عدد من التوصيات، شملت: إنشاء قاعدة بيانات موحدة للتراخيص وربطها إلكترونياً بالجهات المختصة، تحديد مدد زمنية واضحة لإنهاء الإجراءات، تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الرقابية، تنظيم برامج توعية لأصحاب المحال حول المستندات المطلوبة، وتشكيل فرق متابعة ميدانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية والصحية.

كما انتهى الاجتماع إلى عدة توصيات مهمة من بينها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة، تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 90 يوماً لإنهاء التراخيص، تفعيل الدفع الإلكتروني عبر المراكز التكنولوجية، تخفيض الرسوم والمعاينات بنسبة 50%، تحديث تصنيفات الأنشطة لتصل إلى 580 نشاطاً، وربط المنظومة إلكترونياً على منصة مصر الرقمية، فضلاً عن منح العاملين بمراكز التراخيص صفة الضبطية القضائية.

وفي ختام الاجتماع، أكد السكرتير العام أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات لتحقيق منظومة متطورة وفعّالة، مشدداً على أن المواطن يظل محور الاهتمام الأول، وأن محافظة المنيا تسعى لتطبيق المنظومة الجديدة كنموذج رائد على مستوى الجمهورية، بما يضمن خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.

المنيا السكرتير العام المحال التراخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

مريم عامر منيب وخطيبها الراحل عمرو ستين

كل حاجة فى حياتي .. مريم عامر منيب تنعى خطيبها عمرو ستين بكلمات مؤثرة

الفنانة هاله صدقي

تكريم هالة صدقي فى مهرجان بردية السينمائى .. اليوم

ياسمين سمير

ياسمين سمير تحصد شهادة تقدير في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بالصور

وزير الإسكان يفتتح محطة صرف صحي خليل العزازي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

بيتكرر ومش عارفة ليه .. اعرفي أخطر أسباب الإجهاض

الاجهاض
الاجهاض
الاجهاض

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد