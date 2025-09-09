قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
بالصور

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح والمُقامة على مساحة 4060 م2 وتتكون من دور أرضي و3 طوابق وتضم 14 فصلاً دراسياً بتكلفة مالية 18 مليونا و 584 ألف جنيه وذلك في إطار خطة التوسع في تطبيق نموذج التعليم الياباني، الذي يركز على تنمية المهارات الشاملة للطلاب وتوفير بيئة تعليمية حديثة تفاعلية واحتفالاً بالعيد القومي الـ144 للمحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية وقاعات الأنشطة ( مجال صناعي – تربية فنية – مصادر – اقتصاد منزلي – تربية زراعية – تربية موسيقية ) وحجرات الإدراة والشبكات والمعلمين والحاسب الآلي والمسرح والمكتبة حيث أعرب المحافظ عن سعادته بمستوى التجهيزات والبيئة التعليمية المتطورة داخل المدرسة، مؤكدًا أن نموذج المدارس اليابانية يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الأساسي بالمحافظة، من خلال دمج الأنشطة التربوية بالتعليم الأكاديمي، وتفعيل أساليب التعلم النشط.

ثمن المحافظ التعاون المثمر بين مصر واليابان في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وخاصة في مجال التعليم الفني والتوسع في إقامة المدارس اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية وإنشاء معهد الكوزن المصري الياباني بالعاشر من رمضان بجانب تطبيق نظام التوكاتسو الياباني بمعظم المدارس لإضافة وتنمية روح التعاون وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الإجتماعية والعاطفية للطفل وكذلك الجوانب الأكاديمية والذي ساهم في تخريج اجيال قادرة علي المشاركة في بناء الوطن .

وخلال فعاليات الافتتاح ألقي  تسوكاموتو نائب السفير الياباني بمصر كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح مؤكداً أن نجاح نموذج التعليم الياباني في مصر أصبح واضحاً بشكل كبير من خلال التوسع في إقامة المدارس وإقبال أولياء الأمور علي الحاق أبنائهم بها , ومن المقرر خلال الفترة القادمة افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة ليصل إجمالي المدارس الي 69 مدرسة بمختلف محافظات مصر بالإضافة الي تطبيق النموذج الياباني بعدد من المدارس الحكومية مصر لتحقيق الإستفادة لعدد 750 ألف طالب وطالبة .

وأضاف نائب السفير الياباني أنه تم تطبيق البرنامج التدريبي لمعلمي المدارس المصرية اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( الجايكا) وبعض الشركات اليابانية , لافتاً الي أنه من المقرر تكليف سوزوكي أحد خبراء التعليم باليابان ليعمل مشرفاً علي المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح للإستفادة من خبراته السابقة في مجال التعليم مؤكداً استمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز استمرار اعمال المدارس المصرية اليابانية والنهوض بها.

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

