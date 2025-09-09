"مصر الخير" تطلق حملة "العودة للمدارس" استعدادا للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026

أطلقت مؤسسة مصر الخير، للعام الرابع على التوالي، حملة "العودة للمدارس" استعدادا للعام الدراسي الجديد 2025 - 2026، لدعم الطلاب المستحقين وتجهيزهم بكل مستلزمات وأدوات الدراسة، وتستهدف المؤسسة من الحملة الوصول لكافة الطلاب غير القادرين من طلاب التعليم الأساسي والتعليم المجتمعي ودعم العملية التعليمية للأطفال وتغطية احتياجات الطفل التعليمية، بهدف ضمان استمراره في الدراسة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم طوال العام الدراسي.

وتشمل مكونات حملة "العودة للمدارس" 2025 - 2026، على 10 منتجات وهي كالتالي: "الشنطة المدرسية بمحتوياتها، دفع المصروفات العام الدراسي، الوقف الخيري لتعليم الأطفال، وجبة تغذية للطلاب، كفالة تعليم طفل في مدارس مصر الخير المجتمعية طوال العام، كارت زي مدرسي، تجهيزات قاعات رياض الأطفال والطفولة المبكرة، وغرف التكامل الحسي لمدارس التربية الخاصة، تجهيزات مدرسية، وتجهيزات مدرسية بالأثاث التعليمي ومعامل الحاسب الآلي".

وقال الدكتور أحمد علي، المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تستهدف هذا العام من خلال الحملة مضاعفة عدد الأطفال المستحقين الذين استفادوا من حملة التعليم العام الماضي، منوها أن المؤسسة استطاعت الوصول لعدد 60 ألف طفل من حملة التعليم للعام الدراسي الماضي.

وأشار المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إلى أن مؤسسة مصر الخير بدأت في التجهيز لحملة العودة للمدارس منذ منتصف شهر أغسطس الماضي وتستمر حتى بعد بداية الدراسة للوصول لكل المستحقين، معلنا عن تعبئة 40 ألف شنطة حتى الأن من خلال المتطوعين، مشيرا لزيادة عدد منتجات الحملة إلى 10 منتجات مقارنة بمكونات الحملة في عامها الأول والتي كانت تضم منتجين اثنين فقط.

وأكد الدكتور أحمد علي، أن مؤسسة مصر الخير تعمل وفق قاعدة بيانات تضم الأطفال المستحقين على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتضامن والجمعيات الشريكة لدى المؤسسة في المحافظات، مؤكدا أن قاعدة البيانات تخضع بشكل دوري لتحديث مستمر لضم كل الأطفال المستحقين للدعم التعليمي وذلك بتعاون مع وزارة التعليم والجمعيات الشريكة.

فيما أوضح الدكتور وليد أحمد مدير الإتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير ومدير حملة "العودة للمدارس"، أن المؤسسة توسعت هذا العام في مكونات الحملة والتي وصلت 10 مكونات من أجل اتاحة الفرصة أمام المتبرعين لاختيار المجال الذي يرغب فيه لدعم الأطفال.

ونوه مدير الإتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة قامت بإنشاء وتطوير عدد من مدارس التعليم الأساسي في عدة محافظات، معلنا عن افتتاح هذه المدارس قريبا بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك في محافظات مطروح والبحر الاحمر والمنيا والإسكندرية، فضلا عن مدارس التربية الخاصة التي تم تطويرها في محافظات القاهرة والفيوم وبني سويف والمنيا.

وأضاف الدكتور وليد أحمد، أن الحملة موجهة لكل الأطفال غير القادرين والمستحقين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أن يكون دعم الطفل طوال العام من خلال تسليمه الشنطة المدرسية التي تشمل 17 مكون وتغطي احتياجات الطفل طوال العام الدراسي من الأدوات والمستلزمات الدراسية، أو من خلال دفع مصروفاته.

وكشف مدير حملة "العودة للمدارس" عن قيام مؤسسة مصر الخير بتجهيز غرف تكامل حسي في مدارس التربية الخاصة لدعم للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لاتاحة التعليم لهم، نظرا لما يحتاجه الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة من جلستين إلى 3 جلسات في الأسبوع الواحد.