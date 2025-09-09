قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
أخبار العالم

متظاهرون نيباليون يشعلون النار في مبنى البرلمان

محمد على

قال مسئول إن متظاهرين نيباليين اقتحموا مبنى البرلمان الثلاثاء وأضرموا النار في المبنى وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء في أعقاب حملة قمع دامية للمظاهرات المناهضة للحكومة.

ذكر المتحدث باسم أمانة البرلمان إكرام جيري إن المئات اقتحموا منطقة البرلمان وأحرقوا المبنى الرئيسي.

قالت السلطات إن 19 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في مدينتين يوم الاثنين في أسوأ اضطرابات تشهدها نيبال منذ عقود، حيث أطلقت الشرطة في العاصمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان احتجاجًا على إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي والفساد.

وأكد أحد المتظاهرين لوكالة أنباء ANI أن الشرطة تطلق النار عشوائيًا. أطلقوا رصاصات أخطأتني لكنها أصابت صديقًا كان يقف خلفي، وأصيب في يده".

وصرّح ضابط الشرطة شيخار خانال لرويترز بأن أكثر من 100 شخص، بينهم 28 شرطيًا، يتلقون العلاج الطبي لإصاباتهم. وكان المتظاهرون ينقلون المصابين إلى المستشفى على دراجات نارية.

وأثار قرار حكومي الأسبوع الماضي بحظر الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك موقع فيسبوك التابع لشركة ميتا بلاتفورمز، غضب الشباب.

وقال المسئولون إنهم فرضوا الحظر لأن المنصات لم تسجل لدى السلطات في حملة  لمنع إساءة الاستخدام، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الزائفة المستخدمة لنشر خطاب الكراهية والأخبار المزيفة وارتكاب الاحتيال.

وأضافت الشرطة إن اثنين من أصل 19 شخصًا قُتلوا عندما تحولت الاحتجاجات في مدينة إيتاهاري الشرقية إلى العنف. 

متظاهرين متظاهرين نيباليين البرلمان أضرموا النار

