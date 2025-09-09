افتتاح توسعات مدرسة الملك فهد للغات بمنيا القمح بـ20 مليون جنيه| صور

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال توسعات مدرسة الملك فهد الرسمية للغات التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والمُقامة على مساحة 4770 م2 وتتكون من دور أرضي و4 طوابق وتضم 31 فصلاً دراسياً بتكلفة مالية 20 مليون و 285 ألف جنيه لتمثل صرحاً تعليمياً جديداً يُساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمدينة منيا القمح.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية، مؤكدا ًعلى ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من إمكانيات المدرسة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان إستمرارها لأكبر فترة ممكنة.

وأوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية خلال شهر سبتمبر سيشهد إفتتاح 25 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 464 مليون و200 ألف جنيه ، وذلك في إطار إهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء الوطن وإبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الإحتفال بالعيد القومي الـ 144 للمحافظة معربا ًعن خالص تمنياته لأبناء الشرقية بدوام التوفيق والتقدم والإزدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.