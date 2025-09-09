لهو أطفال ينتهى بمشاجرة وإطلاق نار بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بعصا خشبية وإطلاق أعيرة نارية وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق حدوث مشاجرة بين طرف أول مزارع وزوجته "مصابان بجروح وكدمات "، وطرف ثان: شخصان وسيدة "أحدهم مصاب بكدمات"، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات حول الجيرة.

وافادت التحريات بأنه بسبب لهو الأطفال ، تعدوا على بعضهم بالضرب ، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من (طبنجة صوت) لترويعهم وقام آخر بالتعدى على الطرف الأول باستخدام عصا خشبية .

وتم ضبط طرفي المشاجرة وضُبط بحوزة الطرف الثانى (عصا خشبية– طبنجة صوت "المستخدمتان فى الواقعة") .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.