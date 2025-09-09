قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تسمم أكثر من 100 شخص.. صحة المنيا تشن حملات رقابية مكثفة علي مطاعم البروستد والمشويات وإعدام أكثر من 107 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة| ما القصة؟
الاحتلال يعرقل مرور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بعد تسمم أكثر من 100 شخص.. صحة المنيا تشن حملات رقابية مكثفة علي مطاعم البروستد والمشويات وإعدام أكثر من 107 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة| ما القصة؟

حملات رقابية علي مطاعم المنيا
حملات رقابية علي مطاعم المنيا
ايمن رياض

شنت مديرية الصحة حملة رقابية مكبرة ومفاجئة علي عدد من مطاعم البروستد والمشويات ، ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني  محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة على المطاعم لضمان سلامة الأغذية وصحة المواطنين. 
 

​وقال الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان الحملة تم تنفيذها بمشاركة مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالمنيا، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومباحث التموين،  حيث تم المرور على 13 مطعمًا للبروستد والمشويات بمدينة المنيا، 

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام حوالي 63 كيلوجرامًا من مصنعات اللحوم والدجاج البانيه غير المحتفظة بخواصها الطبيعية

وضبط وإعدام 34.5 لترًا من زيوت الطعام التي فقدت خواصها الطبيعية بالإضافة إلى 10 لترات من الخل بدون بيانات ليصل إجمالي المضبوطات إلي 107 كيلوجرامات/لتر ، كما تم سحب 20 عينة أغذية متنوعة لتحليله ، و تحرير 14 محضرًا ضد المنشآت المخالفة (منها 10 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين) 

​وتؤكد مديرية الشؤون الصحية بالمنيا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل دوري، بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر قد تهددهم.

 كانت مدينة المنيا قد شهدت خلال الأيام الماضية واقعة اصابة أكثر من 100 شخص بتسمم غذائي بعد تناول وجبة دجاج بأحد المطاعم بمدينة المنيا .

المنيا حملة رقابية مكبرة مديرية الصحة اعدام بانية ومصنعات لحوم مراقبة الأغذية

داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

