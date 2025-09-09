بعد تسمم أكثر من 100 شخص.. صحة المنيا تشن حملات رقابية مكثفة علي مطاعم البروستد والمشويات وإعدام أكثر من 107 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة| ما القصة؟

شنت مديرية الصحة حملة رقابية مكبرة ومفاجئة علي عدد من مطاعم البروستد والمشويات ، ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة على المطاعم لضمان سلامة الأغذية وصحة المواطنين.



​وقال الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان الحملة تم تنفيذها بمشاركة مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالمنيا، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومباحث التموين، حيث تم المرور على 13 مطعمًا للبروستد والمشويات بمدينة المنيا،

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام حوالي 63 كيلوجرامًا من مصنعات اللحوم والدجاج البانيه غير المحتفظة بخواصها الطبيعية



وضبط وإعدام 34.5 لترًا من زيوت الطعام التي فقدت خواصها الطبيعية بالإضافة إلى 10 لترات من الخل بدون بيانات ليصل إجمالي المضبوطات إلي 107 كيلوجرامات/لتر ، كما تم سحب 20 عينة أغذية متنوعة لتحليله ، و تحرير 14 محضرًا ضد المنشآت المخالفة (منها 10 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين)

​وتؤكد مديرية الشؤون الصحية بالمنيا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل دوري، بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر قد تهددهم.

كانت مدينة المنيا قد شهدت خلال الأيام الماضية واقعة اصابة أكثر من 100 شخص بتسمم غذائي بعد تناول وجبة دجاج بأحد المطاعم بمدينة المنيا .