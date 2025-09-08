قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تتسلّم عريضة قانونية تتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال احتلالها لفلسطين
قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟
تطبيق نموذج ITS في مصر | ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟
صاحب مطعم أجنبي يصطدم بسيارة سفير أنجولا في المهندسين
إعادة طلاء المدارس الحكومية وزيادة مساحاتها الخضراء لتحسين البنية التحتية
فى حملات مكبرة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه
تفاصيل إطلاق النار بمفرق راموت بالقدس المحتلة
مسئولة باليونيسف تكشف عن 5 آليات لإحداث تحول جذري لمواجهة أزمة التعلّم
الإسكندرية أولهم| تكريم 10محافظات حققت أعلى نسب تحسن فى مهارات اللغة العربية
مهرجان الأشباح الجائعة.. موروث روحي واحتفال شعبي صيني| تفاصيل
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
وزير التعليم العالي: اليوم الدولي لمحو الأمية فرصة لتعزيز الثقافة ونشر المعرفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفود أجنبية تزور المناطق الأثرية ومحافظ المنيا يؤكد أهمية قطاع السياحة في دعم التنمية الاقتصادية

وفود سياحيه تزور المناطق الأثرية
وفود سياحيه تزور المناطق الأثرية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن قطاع السياحة يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، مشيراً إلى النجاحات التي حققها الموسم السياحي الماضي، والذي شهد استقبال أكثر من 638 ألف زائر من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية، بزيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم السياحي الجديد، والذي شهد استقبال وفود أجنبية من هولندا وإنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لزيارة المناطق الأثرية البارزة بالمحافظة، وفي مقدمتها بني حسن وتونا الجبل وتل العمارنة.

وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، نفذت خطة شاملة لتطوير الخدمات السياحية، تضمنت صيانة ورفع كفاءة المراسي السياحية والاستراحات، وتزويد المواقع الأثرية بدورات مياه، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز مكانة المنيا على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف اللواء كدواني أن اهتمام القيادة السياسية بقطاع السياحة انعكس في تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير البنية التحتية الثقافية والأثرية، يأتي في مقدمتها استكمال أعمال المتحف الآتوني بتكلفة تجاوزت 35 مليون جنيه، تمهيداً لافتتاحه ليصبح واحداً من أكبر المتاحف في صعيد مصر وأكثرها جذباً للسياحة الثقافية، بما يعزز مكانة المنيا كمقصد حضاري وسياحي متميز محلياً ودولياً.
 

المنيا محافظ المنيا آثار سياحه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الدكتور تحسين شعلة

شتاء قارس لم تشهده مصر من قبل.. خبير مناخي يوضح الحقيقة

نتنياهو

نتنياهو يصل إلى موقع إطلاق النار بالقدس

حماس

حماس: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا

بالصور

فتاوى الفنانات عن الحجاب.. ليلى طاهر: ليس فرضا.. إيناس الدغيدي: ربنا لم يكتبه عليا

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة

ديانا حداد تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

ديانا حداد
ديانا حداد
ديانا حداد

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد