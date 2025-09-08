وفود أجنبية تزور المناطق الأثرية ومحافظ المنيا يؤكد أهمية قطاع السياحة في دعم التنمية الاقتصادية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن قطاع السياحة يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، مشيراً إلى النجاحات التي حققها الموسم السياحي الماضي، والذي شهد استقبال أكثر من 638 ألف زائر من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية، بزيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم السياحي الجديد، والذي شهد استقبال وفود أجنبية من هولندا وإنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لزيارة المناطق الأثرية البارزة بالمحافظة، وفي مقدمتها بني حسن وتونا الجبل وتل العمارنة.

وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، نفذت خطة شاملة لتطوير الخدمات السياحية، تضمنت صيانة ورفع كفاءة المراسي السياحية والاستراحات، وتزويد المواقع الأثرية بدورات مياه، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز مكانة المنيا على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف اللواء كدواني أن اهتمام القيادة السياسية بقطاع السياحة انعكس في تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير البنية التحتية الثقافية والأثرية، يأتي في مقدمتها استكمال أعمال المتحف الآتوني بتكلفة تجاوزت 35 مليون جنيه، تمهيداً لافتتاحه ليصبح واحداً من أكبر المتاحف في صعيد مصر وأكثرها جذباً للسياحة الثقافية، بما يعزز مكانة المنيا كمقصد حضاري وسياحي متميز محلياً ودولياً.

