حماس ترد على إنذار ترامب: مستعدون فورا للتفاوض لإنهاء الحرب
سيف زاهر: الخطيب يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي
قناة الأهلي تحسم الجدل بشأن المفاوضات مع جوميز
منتخب مصر يصل بوركينا فاسو استعدادا لحصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2026
ما حكم الحركة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب
إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية في تصفيات كأس العالم 2026
واتساب تسد ثغرة أمنية في إصدارات أجهزة أبل .. ما القصة؟
احذر فنجان الصباح.. هذا ما تفعله القهوة في معدتك الفارغة
تحذير جديد من الصين باللون الأصفر في مواجهة إعصار تاباه
فلسطين وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق النار في غزة والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة
واشنطن بوست: استقالة إيشيبا تزيد الغموض السياسي في اليابان
الذهب الرقمي يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

عمرو أديب
عمرو أديب

علّق الإعلامي عمرو أديب على ظهور بحيرة غامضة في قلب صحراء البهنسا بمحافظة المنيا، مؤكّدًا أن الأمر ليس مجرد مشهد طبيعي، بل له أبعاد علمية وتاريخية تستحق التوقف عندها.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه الحكاية عبر فضائية إم بي سي مصر: "الناس صحيت من النوم في المنيا لقوا بحيرة غامضة في الصحراء، والبحيرة تقع على مسافة قريبة من منطقة البهنسا الأثرية في وادي المويلع، وقد أطلق البعض عليها اسم البحيرة الملعونة".

وأوضح عمرو أديب، أن خبر ظهور بحيرة في منطقة صحراوية جافة مثل البهنسا، المعروفة بآثارها الإسلامية والتاريخية العريقة، أثار حالة من الدهشة بين الناس، قائلاً: "إحنا بنتكلم عن صحراء، يعني مكان بعيد تمامًا عن وجود بحيرات أو منابع مائية ظاهرة، وده اللي خلّى القصة تبدو غامضة".

وتابع مقدم الحكاية، أن "بالفعل هناك مساحة مائية لامعة وسط الرمال، وهو ما جعل البعض يربطها بظواهر خارقة، بينما ذهب آخرون لاعتبارها مؤشرًا جيولوجيًا جديدًا".

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن تحاليل علمية دقيقة أُجريت على عينات المياه والتربة في محيط البحيرة، وكشفت أن الأمر لا يتجاوز كونه تجمعًا مائيًا ناتجًا عن عوامل طبيعية مرتبطة بالأمطار الجوفية والتكوينات الأرضية، لافتًا إلى أن المياه تحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة للغاية.

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

الدكتور حسن الصغير

أكاديمية الأزهر تستنكر صعود صغير لم يكمل تعليمه المنبر ويسئ للنبي

الصلاة

هل تجوز قراءة سور قصيرة في صلاة الخسوف؟.. اعرف رأي الدين

الجامع الأزهر

صوت ملائكة يؤم المصلين.. آداء صلاة الخسوف من الجامع الأزهر الشريف.. فيديو

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

