نادي الفتح لـ صدى البلد: نتمسك بجوزيه جوميز ولا نية لرحيله

حسم نادي الفتح السعودي الجدل الدائر حول مستقبل مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، في ظل الأنباء التي ربطته بتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو بالتراضي.

وأوضح مصدر داخل إدارة النادي السعودي، أن جوميز يحترم تعاقده مع الفتح، وأن الإدارة متمسكة باستمراره لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان المدرب البرتغالي قد تسلم قيادة الفتح نهاية العام الماضي، ونجح في إنقاذ الفريق من صراع الهبوط، وقدم نتائج بارزة، أبرزها الفوز على الاتحاد بثنائية، ما جعله يحظى بثقة ودعم الإدارة.

ويستعد الفتح لمواجهة قوية أمام الاتحاد يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.