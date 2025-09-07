رد مفاجئ من جوميز على عرض تدريب الأهلي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن رد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح، على عرض إدارة النادي الأهلي لتدريب الفريق الأول خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقالت صحيفة اليوم السعودية: “رد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الفتح، على عرض الأهلي المصري للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في ظل رغبة مسئولي المارد الأحمر في الحصول على اللاعب خلال الفترة الحالية لتولي منصب المدير الفني خلفاً للمدرب السابق خوسيه ريبيرو”.

وأضافت: "جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الفتح، حدث معه تواصل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من أجل تولي تدريب الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب السابق خوسيه ريبيرو، ولكن تم رفض العرض المقدم وأبلغهم بأنه في حالة الرحيل سيكون عن طريق نادي الفتح".

واختتمت: “يوجد شرط جزائي في عقد جوزيه غوميز مع نادي الفتح، يصل إلى 900 ألف دولار، في حالة الموافقة على رحيله خلال الفترة المقبلة بصورة رسمية”.