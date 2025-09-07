الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر، أن النادي الأهلي تواصل مع جوزيه جوميز من أجل التعاقد معه.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،: «نقلاً عن صحيفة اليوم السعودية، النادي الأهلي المصري تواصل مع جوزيه جوميز من أجل التعاقد معه، والمدير الفني البرتغالي رفض العرض المقدم، وأكد لمسؤولي الأهلي أن الرحيل سيكون عن طريق التواصل مع نادي الفتح فقط».

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن اتجاه النادي الأهلي لتعيين مدرب أجنبي.

وقال شوبير، عبر حسابه على «فيسبوك»: «الاتجاه داخل الأهلي هو التعاقد مع مدرب أجنبي، وكان المفترض أن يقود هذا المدرب المران مع العودة للتدريبات الخميس الماضي، ولكن تدخلت بعض الأصوات وطالبت بعدم التعجل في اختيار المدرب، وبالتالي كوّن الأهلي جهازًا كاملًا جديدًا بقيادة عماد النحاس. معنى هذا الهدوء أنهم سوف يصبرون على عماد النحاس بعض الوقت، لكن هل معنى ذلك أن الأهلي لن يتعاقد مع مدرب أجنبي؟ لا، الأهلي سيتعاقد ولكن على مهل، وسيؤخر خطوته بعض الشيء».

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي، المقرر لها الأحد 14 سبتمبر، على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.