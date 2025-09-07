«أهلي 2005» يفوز على فاركو 3 - 2 في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح حسام عادل التسجيل للأهلي بعد مرور 13 دقيقة من زمن اللقاء، بعدما انفرد بحارس المرمى وسدد في الشباك، مستغلًا تمريرة متقنة من محمد رأفت.

وسجل فاركو هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تمكن من إضافة هدفه الثاني، قبل أن ينجح حسام عادل في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 83 برأسية رائعة، بعد متابعته لركلة حرة مباشرة نفذها إبراهيم محمد ببراعة. بعد هدف التعادل بدقائق قليلة واصل حسام عادل تألقه وتوغل داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة نحو هشام مصطفى الذي سددها في الشباك مسجلًا هدف الفوز الثمين للأهلي في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمر كامل. الدفاع: كريم عمرو - مازن أحمد - ريندورف أدوم سارباه - طارق فوزي. الوسط: إبراهيم عادل - إبراهيم كاظم - محمد رضا. الهجوم: حسام عادل - صامويل أوبونج - محمد رأفت. وشارك يوسف إسلام بدلًا من إبراهيم عادل خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني شارك محمد زعلوك بدلًا من صامويل أوبونج، وإبراهيم محمد بدلًا من كريم عمرو، وهشام مصطفى بدلًا من محمد رضا، وحازم عاشور بدلًا من مازن أحمد. بهذا الفوز حصد «أهلي 2005» أول 3 نقاط في رصيده بالموسم الجديد، وسجل 5 أهداف مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، ومحمد أبو ستة مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.