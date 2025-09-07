شوبير: الاتجاه في الأهلي التعاقد مع مدرب أجنبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن اتجاه النادي الأهلي لتعيين مدرب أجنبي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير : " الاتجاه داخل الأهلي التعاقد مدرب أجنبي، وكان المفترض أن يقود هذا المدرب المران مع العودة للتدريبات الخميس الماضي، ولكن تدخلت بعض الأصوات وطالبت بعدم التعجل في اختيار المدرب، وبالتالي الأهلي كوّن جهاز كامل جديد بقيادة عماد النحاس، معنى هذا الهدوء أنهم سوف يصبروا على عماد النحاس شوية، طيب هل معنى كده الأهلي مش هيجيب مدرب أجنبي لأ هيجيب ولكن على مهله، هيأخر خطوته بعض الشيء''.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد 14 سبتمبر على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز

وتشهد البطولة توقفًا خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.