الصين تغلق المدارس وتوقف حركة القطارات والعبارات جنوبي البلاد.. اعرف السبب
عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
محافظ المنيا: حملة 100 يوم صحة تقدم خدماتها الطبية لـ 250 ألف مواطن

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة 100 يوم صحة بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان وعلى مدار اليوم، وذلك منذ انطلاقها في 15 يوليو الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من 250 ألفا و706 مواطنين، موضحًا أنها تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين وتحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرات الصحية التي تنفذها الحملة شملت فحص أكثر من 82 ألف سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وتنفيذ نحو 82 ألف استبيان للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفحص 41 ألف مواطن للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، و17 ألفًا من المقبلين على الزواج، إلى جانب فحص قرابة 19 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن ضعف السمع، وأكثر من 5 آلاف سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، فضلًا عن فحص 1,688 طفلًا للأمراض الوراثية، وإجراء الفحوصات الطبية لـ 1,623 مواطنًا في إطار مبادرة رعاية كبار السن.

المنيا كشف حملات صحه

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

