بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
محافظات

محافظ المنيا يشهد حفل ختام الأندية الصيفية لتحسين مهارات القراءة والكتابة

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، حفل ختام النادى الصيفى، الذى نظمته هيئة إنقاذ الطفولة بمسرح مدرسة ابوقرقاص الثانوية الصناعية العسكرية بنين، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وبمشاركة 41 مدرسة، في إطار تنمية النشء وتقديم الدعم اللازم للطلاب الموهوبين والمتفوقين، وتشجيع المبادرات والرؤى المستقبلية التي تسعى للارتقاء بمستوى التعليم.

وأكد‭ ‬اللواء كدوانى ‬مواصلة‭ ‬المحافظة‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬الموجهة‭ ‬للنشء، ‬عبر‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات المجتمع المدنى‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬الإبداعية،.

ولفت إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬أوقات‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الترفيه‭ ‬والفائدة،‭ ‬وتعزز‭ ‬معاني‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسخ‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬نفوسهم‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأشاد‭ ‬المحافظ‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنوع‭ ‬فعالياته‭ ‬ما أتاح‭ ‬للمشاركين‭ ‬فرصاً‭ ‬لاكتساب‭ ‬معارف‭ ‬ومهارات‭ ‬جديدة،‭ ‬وتنمية‭ ‬روح‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬لديهم،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬هيئة إنقاذ الطفولة والمدربين‭ ‬وكل‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي في دعم الخطط التنموية والتعليمية على أرض المحافظة‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتضمن برنامج الحفل فقرات متنوعة بدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عروض فنية وموسيقية متميزة قدمها الطلاب، أبرزت مواهبهم وإبداعاتهم.

وأوضح صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هيئة انقاذ الطفولة نظمت مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والتدريبية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وذلك ضمن برنامج المدارس الآمنة بعدد من مدارس المحافظة، حيث شملت الانشطة 19 نادياً صيفياً، لتحسين مهارات القراءة والكتابة، والتي تم تنفيذها في 117 مدرسة في 3 إدارات المنيا – أبوقرقاص – ملوي)، واستفاد منها 6,604 تلميذ وتلميذة من الصفوف العليا، بمشاركة 405 معلمين ومعلمات تم تدريبهم على استراتيجيات تدريس القراءة والكتابة، إلى جانب تأهيل 3,600 معلم وقيادة مدرسية، و317 أخصائيًا نفسيًا، لتقديم الدعم النفسي وتهيئة بيئة تعليمية شاملة وآمنة.

جاء ذلك بحضور صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس أحمد عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وهشام الضوى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الطلاب المشاركين بالأنشطة الصيفية وأولياء أمورهم.

المنيا محافظ المنيا مدارس العام الدراسي

