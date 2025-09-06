كدواني: توجيهات الرئيس السيسي بإدماج المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي نقلة نوعية للمحافظة

أكد محافظ المنيا عماد كدواني، اليوم /السبت/، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدماج المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، نقلة نوعية للمحافظة، مما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والرعاية الطبية المُقدمة للمواطنين.



وقال المحافظ - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) - إن توجيهات السيد الرئيس السيسي، تؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها تولي اهتماماً بالغاً بملف الصحة وخاصة في محافظات الصعيد، وأن الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، من خلال تطوير المستشفيات وتطبيق أحدث المعايير الطبية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأضاف المحافظ أن ما تشهده المنيا من تطوير في البنية التحتية الصحية يعكس توجهات القيادة السياسية نحو تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، مُقدما الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس السيسي، على إدماج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحصي الشامل.



وتابع المحافظ قائلا إنه في إطار استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي، وفقا للتوجيهات الرئاسية، تم عقد عدة اجتماعات مع القطاع الصحي بالمحافظة، لمناقشة معايير الاعتماد وتطبيق التقييم الذاتي للمنشآت، وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرا إلى أن المناقشات ركزت على آليات تطبيق معايير الاعتماد للمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية.



وأشار إلى أن المناقشات تناولت متطلبات تسجيل المنشآت وتطبيق أداة التقييم الذاتي للمنشآت التي تستعد للاعتماد، والتي تتضمن مستشفيات العدوة المركزي، الأورام بسمالوط، الكبد والجهاز الهضمي بملوي، وحدة مهدية بإدارة المنيا، وحدات صفانية والقايات بإدارة العدوة، ووحدة الأشمونين والشيخ عبادة، لضمان جاهزيتها الكاملة.



يُشار إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع في وقت سابق اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.



وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس السيسي، اطّلع خلال الاجتماع على مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظات كفر الشيخ، ومطروح، وشمال سيناء، ودمياط، والمنيا، حيث وجّه السيد الرئيس بسرعة إدماج هذه المحافظات ضمن المنظومة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما وجّه بدراسة إدراج محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة على مستوى الجمهورية.

