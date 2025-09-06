الموجة 27.. إزالة 238 حالة تعدٍ على الأراضي وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إزالة 238 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ27 لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ أن الإزالات شملت 8 حالات بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و39 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و186 حالة على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى 5 حالات متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة وتعليمات وزارة التنمية المحلية، مشددًا على التعامل بحزم مع جميع أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مع استمرار تنفيذ المرحلة الثانية حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

وأهابت المحافظة بالمواطنين عدم البناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف حرصًا على المصلحة العامة.